‘Síndrome de clown’, una obra para reflexionar

Minutos de reflexión con una historia nada fuera de la realidad en mundo que aún discrimina por su aspecto físico es lo que nos mostrará la puesta en escena, “Síndrome de Clown”, este 1 de agosto en punto de las 19:00 horas en el Multiforo del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), Representación Tijuana.

Apoyando el talento de la región, el ICBC que ha implementado el programa #JuevesAlTeatro, presenta este monólogo con un texto y montaje del experimentado, Paco Mufote bajo la dirección de Alan Márquez.

Raúl nunca pensó que podría salir del circo, su refugio, después de varios años, se arma de valor para enfrentarse al mundo exterior al ir en busca de “Chiquita”, una mujer valiente que un día desaparecido del " Freak Show", como lo llamaba Billy, un Gringo que no creía en su propia creatividad.

Durante esta aventura, Raúl busca la manera de disfrazar su deformidad para no ser rechazado y así poder pasar desapercibido ante la sociedad, ante los “normales”, ante aquellos que no tienen nada deforme en su piel, en su cuerpo, en su rostro, pero que cargan con un corazón podrido, discriminante, sin amor, ante aquellos que no toleran lo “anormal”, lo “raro”, lo diferente en todos los sentidos.

“Síndrome de Clown” ofrece minutos muy reflexivos mostrando la discriminación que aún existe o el bulling que se da solo por una “diferencia” física. Puesta en escena que se podrá apreciar este 1 de agosto en el Multiforo del ICBC Representación Tijuana con admisión de sólo 50 pesos.

Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.

El Multiforo del ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Paseo Centenario #10151, Zona Río entre el Centro de Gobierno y Palacio Municipal.

Ciclo: #JuevesAlTeatro

Obra: “Síndrome de Clown”

Elenco: Paco Mufote.

Director: Alan Márquez Lobato

Fecha: 1 de agosto

Inicio: 19:00 horas

Lugar: Multiforo del ICBC Tijuana

Admisión: 50 pesos