Rinden homenaje a Lourdes Lewis en inauguración de su exposición en el Cecut

La nostalgia y la vigencia del reconocimiento se entrecruzaron en la ceremonia de inauguración de la muestra pictórica “Digamos que nada existió” que la artista plástica Lourdes Lewis inauguró el pasado viernes 29 de noviembre en el Cecut.

La Sala Central de Exposiciones del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura federal, sirvió de escenario para que colegas, amigos y público en general acompañaran a Lewis en esta exposición retrospectiva que celebra 5 décadas de trayectoria de la pintora.

En la ceremonia de inauguración, la directora general del Cecut, Vianka R. Santana señaló: “es una ocasión muy especial para el Cecut tener la obra de Lourdes Lewis, una de las forjadoras de la plástica en Baja California, maestra de generaciones, aliada y compañera en su trabajo, pero sobre todo un ser humano entrañable”.

“Llega un momento en la vida de la maestra Lewis en que se reencuentra con su vocación primigenia y empieza su educación formal en la plástica y por eso ha llegado a ser una gran artista que se ha formado en las aulas, pero también en la experiencia, la práctica, la búsqueda y la investigación”, continuó la funcionaria federal.

“Su obra y la trayectoria de 50 años de trabajo ininterrumpido es la prueba de un quehacer, de una pasión y de una disciplina, pero también es testimonio de lo que significa ser mujer artista, que tiene que lidiar con la vida cotidiana, ser madre, profesionista, proveedora y mantenerse firme en la vida del arte y hacer un trabajo de excepción”, aseveró la Dra. Robles Santana.

La curadora de “Digamos que nada existió”, Lídice Figueroa, explicó que “esta es una exhibición de arte, pero también es un homenaje a los 50 años que Lewis tiene como artista plástica, y un homenaje a la mujer y la compañera de muchos artistas de esta ciudad a quienes Lourdes, en su papel de coordinadora de la Galería de la Ciudad, le abrió las puertas”.

“Gracias al buen ojo de Lourdes y a su profundo sentido humano, muchos artistas de la región tuvieron la oportunidad de exponer por primera vez”, añadió Figueroa, al reiterar “que ha sido profundamente generosa con quienes se acercan a ella”.

Mariza Sánchez, consejera internacional del California Center Of the Arts de Escondido, quien colaboró en la selección de la obra, se mostró sumamente emocionada al hablar de la labor de Lewis: “Los procesos del artista van más allá de la imaginación, el trabajo que se revela lleva implícita la filosofía del espíritu del que emana, su andar por el laberinto de la psique y convertirlo en pintura”.

“Este es el arte de una mujer plena y completa, maestra y amiga, la integridad siempre ha sido parte de su persona y con su eterna sonrisa le he recordado, hoy somos mejores gracias a ti Lourdes”, sostuvo la experta en arte.

Aunque usualmente extrovertida y notablemente expresiva en charlas y entrevistas previas, Lewis fue breve al hablar en la inauguración de su exposición: “Estoy realmente feliz, toda la obra fue acomodada de maravilla, siento esta sala limpia, grande, luminosa, estoy muy contenta de ver mis trabajos y espero que ustedes también los disfruten”.

“Digamos que nada existió”.

Minutos antes, Lewis contó en entrevista que en su infancia “una monja me sorprendió dibujando a una mujer al estilo de los comics en el salón de clases, estaba en sexto de primaria, mi oído derecho no me sirve así que no noté cuando se me acercó, me regañó y me envió a la dirección, no me dejaron hacer mi examen final de la primaria, ya olvidé cómo se llamaba esa maestra y también olvidé el regaño y ya ven seguí pintando”, rememoró la artista entre risas.

“Digamos que nada existió” de Lourdes Lewis puede ser visitada en la Sala Central de Exposiciones de lunes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.

