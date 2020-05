Reconocen vocación y conocimiento de la docencia en las artes

Mexicali, BC.- La vocación y el conocimiento especializado en las artes y la cultura son esenciales para quienes forman desde las aulas a los futuros protagonistas de estos rubros y por ello se les brinda no solo una felicitación sino un reconocimiento en el marco del Día del Maestro, afirmó Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura de Baja California.

Desde 1918 se festeja en México el Día del Maestro cada 15 de mayo, luego de que el presidente Venustiano Carranza lo decretara así en 1917, en el marco de dos conmemoraciones importantes: el aniversario de la Toma de Querétaro cuando en 1867 el Ejército entró a dicha entidad capturando al emperador Maximiliano de Habsburgo; y la celebración a San Juan Bautista de La Salle, un teólogo y religioso francés que fue nombrado Santo Patrono de los educadores en 1950.

“A los maestros los recordamos en cada pincelada, en cada trazo, en cada reflexión, los traemos siempre a la mente cuando estamos trabajando y cuando no también” dijo Carlos Coronado Ortega, Creador Emérito de Baja California en Artes Plásticas y además docente en varias instituciones, quien agregó “los maestros somos o son un escalón en el que pisan los que vienen, y pisamos los que fuimos, en la escalera que facilitará abreviar el tiempo de aprendizaje, porque únicamente estamos aquí para aprender”.

Coronado Ortega expuso que “se tiene que tener vocación, en primer lugar, saber, estar bien enterado, sobre todo ser franco, no ser egoísta, y tratar de que los aprendices abran los ojos a un camino nuevo, a un nuevo lenguaje, el maestro debe estar pendiente de señalar un camino que no esté muy trillado o muy andado”.

Por su parte, Rubén García Benavides, también Creador Emérito de Baja California y Maestro Emérito por la UABC, reconoció que “la característica que un maestro de artes debe tener es una alta cultura de lo que es la academia, un gran conocimiento de lo que es el dibujo y un altísimo conocimiento de lo que es el arte contemporáneo moderno, desde el arte conceptual actual hasta lo que fu el arte abstracto, impresionista, cubista, debe tener conocimientos globales de todas estas corrientes nuevas”.

Desde Tijuana, Ignacio Hábrika, con una trayectoria de 45 años de ejercicio docente en combinación con el arte y su enseñanza, expresó que en estos años ha visto a muchos niños transitar desde las etapas más tempranas.

“Creo firmemente que estimular la creación y la sensibilidad infantil, así como crear nuevos públicos para el arte, son las bases para un desarrollo cultural a mediano y largo plazo. Aprovecho la oportunidad para desear a todos mis compañeros un feliz Día del Maestro”, dijo.

En tanto, Francisco Chávez Corrujedo, artista plástico y maestro universitario afirma que a lo largo de su experiencia ha visto una importante evolución en la formación dentro del teatro y las Artes Plásticas y su evolución.

“He sido participe activamente en esas dos disciplinas, llegué a Tijuana en 1964, encontré una ciudad desolada, después de algunos meses descubrí había un taller de teatro en Seguro Social, participé ahí. Es una época importante porque fue la formación y la actividad teatral la que me detuvo en Tijuana y evitó que me fuera, de ahí que logré también mi carrera en las Artes Plásticas y la formación de nuevas generaciones años después”, manifestó.

Paul Paredes, profesor del Centro Estatal de las Artes de Tijuana, expresó que “el sentido de hacer arte en educación no es otro que celebrar lo singular y lo extraordinario de cada encuentro entre alumno y maestro. Ser maestro permite crear procesos de calidad de vida en el contexto de una institución o una escuela donde exista una implicación del docente tanto profesional como personal”.

La maestra del Centro Estatal de las Artes de Ensenada, Minerva Muñoz afirmó que en su carrera con docente ha tenido “la oportunidad de conocer a grandes personalidades del arte y la cultura con quienes he podido intercambiar experiencias y aprendizajes, he tenido la posibilidad de desarrollar a la par proyectos de arte y ciencia lo que me ha permitido crecer y aportar mejores herramientas a mis alumnos”

