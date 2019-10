Proyectará el Cecut ciclo de Cine y Documental Chicano

En el marco del 50 aniversario de la creación de programas de estudios chicanos en universidades de Estados Unidos, el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, proyectará el ciclo Cine y Documental Chicano, en colaboración con El Colegio de la Frontera Norte y el Observatorio del Centro de Estudios Cinematográficos.

El ciclo tendrá lugar del martes 8 al sábado 12 de octubre en la Sala Carlos Monsiváis del Cecut, con entrada libre, y acompañará la conferencia internacional que con motivo del medio siglo de la fundación de programas universitarios de estudios chicanos, se llevará a cabo en El Colef y el Centro Cultural Tijuana.

Luis Valdez en la puesta en escena de Zoot Suit en el Cecut en 2014.

La creación de la división de Estudios Chicanos en 1969 fue resultado de las movilizaciones que en el contexto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos desarrolló la comunidad méxico-americana en demanda de su reconocimiento como parte de la sociedad estadounidense.

El ciclo de Cine y Documental Chicano contará con la presencia de algunos directores de las cintas que serán proyectadas, entre ellos, Paul Espinoza, Ángel Estrada, Phillip Rodríguez, Ben Hernández Bray e integrantes de la agrupación Dignicraft para Artbound.

“Dolores” de Peter Bratt.

A razón de dos películas por día, a las 18:00 y 20:00 horas, el ciclo dará comienzo este martes 8 con la proyección de los documentales de Phillip Rodriguez: “Man in the Middle”, de 2014, que aborda la vida y la misteriosa muerte del periodista Rubén Salazar, pionero de la crónica del movimiento radical chicano de fines de los años 60, y “The Rise and Fall of the Brown Buffalo” (2017) centrado en la misteriosa desaparición de Oscar Zeta Acosta en mayo de 1974.

"The Rise and Fall of the Brown Buffalo".

El miércoles 9, a las 18:00 horas, se exhibirá “Singing our Way to Freedom”, cinta de 2018 dirigida por Paul Espinosa, que documenta la vida del músico chicano Ramón “Chunky” Sánchez, quien se unió a la lucha de César Chávez en los campos de California en los años 60; ese mismo día, a las 20:00 horas, se proyectará el documental de Ángel Estrada Soto “They Called Me King Tiger”(2017) que ofrece un repaso de la vida del carismático líder chicano Reies López Tijerina.

“Dolores” de Peter Bratt.

“La Raza”, coproducción de 2018 de KCET y Dignicraft para Artbound, es un documental que retrata el Este de Los Ángeles a fines de los años 60 e inicios de los 70, cuando un grupo de jóvenes activistas usaron la escritura y la fotografía como medios para la organización comunitaria, proporcionando una plataforma para el Movimiento Chicano a través de la publicación bilingüe “La Raza”, se exhibirá el jueves 10 a las 18:00 horas; mientras que a las 20:00 se proyectará “Dolores” de Peter Bratt, que cuenta la vida de Dolores Huerta, una activista que en los años 50 creó junto a César Chávez el primer sindicato campesino del país.

Documental "La Raza"

El viernes 11, a las 18:00 horas, toca el turno a “Zoot Suit” (1981), la célebre película de Luis Valdez que narra la historia de un grupo de latinos de Los Ángeles acusados de asesinato, lo que desata una serie de disturbios y acrecienta el racismo contra la comunidad chicana; la proyección se complementa ese día, a las 20:00 horas con “La Bamba” de 1987, dirigida también por Luis Valdez, que relata la meteórica carrera de Ricardo Valenzuela (Ritchie Valens) en la música de rock & roll.

They Called Me King Tiger.

El ciclo llegará a su fin el sábado 12 de octubre a las 20:00 horas con la proyección de “El chicano”, cinta de 2018 dirigida por Ben Hernández Bray que describe un episodio en la vida del detective Diego Hernández, quien al investigar un caso de narcotráfico en Los Ángeles descubre vínculos con el presunto suicidio de su hermano y una batalla por el territorio que está a punto de arrasar su vecindario.

They Called Me King Tiger.

Para conocer el resto de las actividades puede consultar www.cecut.gob.mx, www.mexicoescultura.com o www.facebook.com/cecut.mx.