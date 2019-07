Proyectará el Cecut ‘María de mi corazón’ con entrada libre

El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, proyectará este jueves 18 de julio a las18:00 horas la película “María de mi corazón”, basada en un cuento de Gabriel García Márquez y dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, con motivo del 40 aniversario de su estreno.

La actriz María Rojo, protagonista de la cinta junto con Héctor Bonilla, no podrá acudir esa noche, como se tenía previsto, debido a causas de fuerza mayor.

La exhibición de esta película fundamental del cine independiente mexicano de los años 80 se llevará a cabo en la Sala Carlos Monsiváis, sitio que recibió a esta leyenda del cine mexicano en marzo de 2017 para festejar otro de sus emblemáticos largometrajes, “Danzón”, que dirigiera en 1991 María Novaro, actual directora del Instituto Mexicano de Cinematografía.

A cuatro décadas de haber sido estrenada, “María de mi corazón” ocupa un sitio especial en la memoria de los cinéfilos mexicanos, pareciera que la historia del joven que se reencuentra con su amante, una bella maga quien por azares del destino terminará recluida en un hospital psiquiátrico donde los custodios la creen enferma, mantiene una notable vigencia originada quizá por el toque con que la pluma del Nobel colombiano dotó a sus obras.

Los textos de García Márquez convertidos a guiones de cine se hicieron presentes desde los años 60 con “El gallo de oro” de Roberto Gavaldón (1964); “En este pueblo no hay ladrones” de Alberto Isaac (1965); “Tiempo de morir” de Arturo Ripstein (1966); “Juego peligroso” con dos episodios dirigidos por Luis Alcoriza y Arturo Ripstein (1966) y “Patsy, mi amor” de Manuel Michel (1968).

El Nobel colombiano habría de mantener su labor de guionismo por dos décadas más con “Presagio” de Luis Alcoriza y fotografía de Gabriel Figueroa (1974); “La viuda de Montiel” de Migue Littin (1979); “María de mi corazón” de Jaime Humberto Hermosillo (1979); “El año de la peste” de Felipe Cazals (1979) y “La cándida Eréndira” de Ruy Guerra (1983).

Por su parte, María Rojo marca una presencia rutilante en la cinematografía nacional en la que ha escrito una trayectoria insigne con más de 80 largometrajes que dan cuenta de su participación al lado de los más encumbrados directores de México, lo que avala su relevante desempeño como actriz.

“El castillo de la pureza”, Arturo Ripstein (1973); “Los cachorros”, Jorge Fons (1973), “El apando”, Felipe Cazals (1975); “Las Poquianchis”, Felipe Cazals (1976); “Rojo amanecer”, Jorge Fons (1989); “Morir en el golfo”, Alejandro Pelayo (1990); “La tarea”, Jaime Humberto Hermosillo (1991); “El callejón de los milagros”, Jorge Fons (1995); “Salón México”, José Luis García Agraz (1996); “El infierno”, Luis Estrada (2010) y “La dictadura perfecta”, Luis Estrada (2014) son algunas de la larga lista de películas que María Rojo ha protagonizado y que dan cuenta de su huella en el séptimo arte.

Luego del estreno de “María de mi corazón” en 1979, “Gabo” como se conoció a García Márquez escribió en el diario El País: “Hace unos dos años, le conté un episodio de la vida real al director mexicano de cine Jaime Humberto Hermosillo, con la esperanza de que lo convirtiera en una película (…) acabo de ver la película ya terminada, y me alegré de comprobar que no nos habíamos equivocado. Es excelente, tierna y brutal a la vez, y al salir de la sala me sentí estremecido por una ráfaga de nostalgia”.

