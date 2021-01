Presentará el Cecut novela epistolar de Margarita Maza y Benito Juárez

TIJUANA, BC.- En una sesión más del ciclo “Conversando con…”, el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presentará en línea el libro “Querido Don Benito: El amor que salvó a la patria” escrito por Pedro J. Fernández.

Se trata de una novela de temática histórica y formato epistolar

La sesión será transmitida por la cuenta de Facebook cecut.mx, en el marco de la campaña nacional Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura federal.

Autor prolífico, Pedro J. Fernández ha publicado “Los pecados de la familia Montejo”, “La última sombra del imperio”, “Iturbide”, “Morir de pie”, “Había una vez mexicanas que hicieron historia” y “Yo, Díaz”, estos dos últimos con gran éxito de ventas, a los que suma ahora “Querido Don Benito: El amor que salvó a la patria”.

Tejida alrededor de las figuras de Margarita Maza y su esposo Benito Juárez durante los aciagos años de la Intervención francesa, la novela desarrolla su trama por medio de cartas que ella escribe desde varias ciudades de Estados Unidos (Laredo, Nueva Orleans, Nueva York, Washington), a donde se ve obligada a exiliarse en el verano de 1864, a días de haber dado a luz, junto con seis hijos que ha procreado con el Presidente.

“Desde aquel forzado exilio, Margarita Maza escribe cartas a su esposo para narrar sus dramáticas experiencias en una patria ajena, y sus aportes para luchar contra el gobierno impuesto de Maximiliano de Habsburgo. Además, recuerda cómo fue que se enamoró de don Benito y los obstáculos que han tenido que vencer para permanecer juntos”.

Margarita no volverá al país sino tres años después, cuando el invasor ha sido derrotado y el fugaz emperador fusilado en el Cerro de las Campanas, pero en el transcurso de esos años de guerra ella no solo ha mantenido informado de su vida y sus hijos a Juárez, quien a su vez ha vivido a salto de mata resguardando la soberanía y la legalidad del país, sino recabando fondos para la lucha, y alentándolo a no claudicar y proseguir el combate hasta derrotar a los enemigos del país.

Desde luego, el contenido de las cartas que forman el corpus de la novela ha sido en buena medida imaginado por el autor teniendo en cuenta las circunstancias de la época, tanto en México como en Estados Unidos, y si bien abundan las referencias a hechos y personajes históricos reales o puedan existir paráfrasis o citas de misivas originales, no se debe perder de vista que se trata de una ficción literaria.

Por tratarse de la comunicación epistolar entre una pareja de esposos, no resulta extraño que al lado de los grandes asuntos de Estado, que ella aborda en sus textos con conocimiento y pericia, aparezcan asuntos menudos de la vida doméstica de todo matrimonio, lo que no resta mérito al libro, por el contrario, proporciona cierto balance al contrarrestar los fragmentos de mayor densidad política, pero sobre todo dota de dimensión humana a los personajes de la novela, que aparecen así como seres de carne y hueso.

Las cartas, según ha explicado el autor, “hacen referencia a otros momentos de la vida de Benito Juárez y Margarita, porque yo creo que esta historia, principalmente es una historia de amor, entonces a través de estos recuerdos podemos ver el noviazgo de Benito y Margarita, podemos ver su matrimonio, cómo vivieron como pareja los diferentes exilios y guerras que tuvieron que enfrentar, justamente durante la guerra de Reforma y antes”.

Pedro J. Fernández (Delaware, 1986) es egresado de la Universidad Iberoamericana, donde estudió Ingeniería en Computación y Electrónica; en julio de 2010 abrió en Twitter la cuenta @DonPorfirioDiaz, enfocada en la divulgación histórica y cultural de México a través de la sátira.

