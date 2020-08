Presentará SC ‘Guardianes de la tierra’, de Jaime Carbó, en su programa digital  

MEXICALI, B.C., 12 de agosto de 2020.- El próximo 20 de agosto el mexicalense Jaime Carbó ofrecerá una intervención artística en vivo en el marco del programa digital La Cultura Continúa de la Secretaría de Cultura de Baja California, a las 21:00 horas, desde la Plaza de las Artes del Centro Estatal de Playas de Rosarito a través de la página de Facebook @BC.SecretariaCultura.

Carbó presentará el mural que plasmó en el Ceart de Playas de Rosarito como resultado de su participación en el programa digital de la Secretaría de Cultura federal, Contigo en la Distancia, del cual fue beneficiario de los apoyos del Centro Nacional de las Artes.

“La Secretaría de Cultura de Baja California se enorgullece de contar con el mural ‘Guardianes de la Tierra’, ubicado en el edificio de Ceart Rosarito, pues representa la protección que nos puede brindar la sana distancia”, comentó Armando González de la Fuente, coordinador del recinto rosaritense.

Por su parte, Carbó agregó que el boceto se creó a inicios de la pandemia, lo presentó el pasado mes de mayo e inició la gestión para el proyecto del mural.

“La idea se encuentra divida en dos partes, en primer momento ‘el abrazo’ lo que nos fue arrebatado, el contacto, fue una desconexión que genera un impacto a nivel mundial, esto trascendió. Pero considero que fue todo lo contrario, no veo que se haya logrado, francamente la gente comienza a unirse más”.

“Por otro lado, el mundo actualmente se encuentra en un ataque de un mismo virus, el mundo veo que se encuentra en una especie de amenaza, nuestro modo de vida; es por eso que decidí no representar lo que estaba sucediendo, preferí crear un mural que visualmente sea positivo ‘un ángel abrazando al mundo’ buscando proyectar algo que nos cuida, más arriba, más alto, espiritualmente hablando, más grande que el mundo, pensando que todo saldrá bien”.

Reconocido en China en 2012, Carbó expresó que con el mural busca “Crear impacto en el subconsciente de la gente cada vez que lo vea, una pequeña chispa de esperanza y fe con el propósito de que se multiplique, esa fue la idea detrás del mural ‘esperanza y fe’ para salir de esto”.

“Siempre me ha gustado el Ceart por el gran espacio que es, calidad de primer mundo, me impresiona lo bonito que es, pero en particular este muro donde plasme mi arte me ha gustado”, dijo el muralista bajacaliforniano reconocido en Atenas (Grecia) el pasado 2018, quien agradeció la colaboración de la artista Maribel García, de Ensenada; “se pintó en dos sesiones de 4 horas cada una, más un día de trazo, el material con el que se pintó fue aerosol”.

Este artista que reconoce influencias Vincent Van Gogh, Henry Matisse y Pablo Picasso, asegura que su mejor influencia “es todo lo que imagino, veo y logro crear a través de mi proceso creativo”.

Para conocer las actividades de la Secretaría de Cultura se puede consultar www.facebook.com/BC.SecretariaCultura o el portal www.icbc.gob.mx.