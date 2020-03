Presentan “Ojos Azules” en el Multiforo del ICBC

TIJUANA, BC.- Depresión, abuso doméstico, paternidad, la fama y el efecto en una familia, así como el rol de la masculinidad, son temas que se fusionarán y abordarán en la obra de teatro “Ojos Azules” que se presentará este viernes 13 de marzo a las 19:00 horas, en el Multiforo de la Secretaria de Cultura del Estado, representación Tijuana.

La puesta en escena se desarrolla durante la noche del 5 de abril de 1994, en Seattle, donde el vocalista de la agrupación Nirvana, Kurt Cobain, está decidido a atentar contra su vida con una escopeta Remington. Cobain, conocido por éxitos como “The Man Who Sold the World” y “Smells Like Teen Spirit”, constantemente enfrentó problemas de depresión y pensamientos suicidas.

Durante este montaje, justo en el instante previo al impacto, el cantante es testigo de la aparición de Frank Sinatra, quien regresa del más allá para sostener con él un diálogo sobre qué hace hombre a un ser humano y hasta dónde es, que cada individuo debe resistir las arbitrariedades de la vida.

Bajo la dirección de Carlos Marx y producción del Colectivo “Ala Negra”, la obra “Ojos Azules”, fusiona el guion con la musicalización del legendario Sinatra, quien se consolidó con temas como “New York, New York”, “Strangers in the Nigth” y “Fly Me to the Moon”.

Con la actuación de Ángel Leyva como Kurt Cobain y Carlos Marx en el papel de Frank Sinatra llega esta propuesta cuya admisión tiene un costo de $50 pesos. Para conocer las actividades de la Secretaría de Cultura se puede consultar www.facebook.com/BC.SecretariaCultura o el portal www.icbc.gob.mx.