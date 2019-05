Premian en el Cecut a ganadores del certamen ‘Cartas al autor’

Jóvenes estudiantes de preparatoria y secundaria leyeron el libro “Los fantasmas de Fernando”, de Jaime Alfonso Sandoval, y en un ejercicio didáctico, pero también lúdico, escribieron al autor y a sus personajes una serie de cartas que fueron inscritas a concurso y este jueves 23 de mayo fueron premiados en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

Mía Conde Andrade, alumna de la Secundaria General Indígena 26 “Bicentenario de México”, fue la ganadora del primer lugar del certamen “Cartas al autor” al que convocaron el Cecut, el Fondo de Cultura Económica y la 37 Feria del Libro de Tijuana.

Aly Adanary Orozco Campos, de la Preparatoria Lázaro Cárdenas II, ubicada en Lomas Virreyes, fue la ganadora del segundo lugar, y David Alejandro García Morales, del Colegio La Paz, mereció el tercero, gracias a las cartas que escribieron en las que reflexionaban sobre la novela, dirigiéndose a alguno de sus personajes o bien al escritor.

“Solo los jueces leyeron las cartas concursantes, pero una maestra olvidó inscribir a sus alumnos y se sintió tan culpable que me buscó incansable y ésas sí pude leerlas, cartas muy intensas, interesantes y emotivas; es la primera vez que me toca vivir que lean mi libro y que luego escriban cartas a mí o a un personaje de mi novela”, reveló Sandoval en entrevista.

El autor de “Los fantasmas de Fernando” compartió sus reflexiones: “Se me hizo muy interesante que me dijeran ‘es el primer libro que acabó’ o ‘leer es enfadoso pero su libro sí me gustó’ o que reconocieran que los libros son interesantes; con la maestra conseguimos armar una pequeña biblioteca y que eso sucediera a partir de mi novela fue muy gratificante”

“Los fantasmas de Fernando” tiene como protagonista a un adolescente que no logra ingresar a la preparatoria, está lesionado de una mano y le sorprende la reaparición de su padre biológico; obligado a viajar a un hotel en la Huasteca potosina que presuntamente heredará, logra descubrir los numerosos secretos que este viaje le tiene reservados en una aventura de gran dinamismo y elocuente narrativa.

Las chicas ganadoras del primer y segundo lugar estuvieron acompañadas de sus maestras: Mía Conde, quien usó el seudónimo de Londrista, tuvo a su lado a Lizette Camacho cuando leyó su carta dirigida al personaje principal: “Hola Fernando he decidido escribirte a ti esta carta porque tu vida es similar a la mía y pienso que te podría interesar, ya que a ti te abandonó tu padre y el mío decidió dejarme con mi madre al cumplir nueve meses”.

La profesora Adbulynn García acompañó la lectura que Adanary Orozco, quien participó como Shy Ryu, cuando leyó: “Fernando: cuando llegué a la última página, te entendí completamente, es curioso cómo nuestros padres intentan protegernos de los peligros externos, tratando de vendarnos los ojos, pero en ocasiones nos muestran lo peor de ellos”.

Alejandro García, quien concursó con el nombre de Bobby Ben, se dirigió al autor con estas palabras: “Estimado Alfonso Sandoval, conforme fui avanzando en la lectura regresé para leer cada detalle; el lector se engancha y eso me pasó a mí con estas 100 páginas de misterio”; a él lo acompañó su maestra Natalie Mediz.

La subdirectora de Educación y Gestión del Cecut, Claribel Bernal, Jaime Alfonso Sandoval, autor de la novela motivo el concurso, y la escritora Mariana Chávez, quien representó al resto del jurado calificador, hicieron entrega de los premios consistentes en un paquete de libros del Fondo de Cultura Económica y un diploma.

Los textos premiados fueron seleccionados entre las 201 cartas recibidas de 18 escuelas secundarias y preparatorias de Tijuana, mientas que los miembros del jurado decidieron premiar las cartas en que sobresalían rasgos de honestidad, madurez en la lectura, fluidez en el lenguaje, cuestionamiento hacia el mundo que los rodea y la frescura propia de quien se enfrenta a un texto por primera vez y se permite entrar al maravilloso mundo de una realidad alterna.

Al final, los estudiantes premiados, sus maestras y familiares, se manifestaron satisfechos por su participación en el certamen “Cartas al autor” y convivieron con el autor que motivó sus escritos.

El programa completo de la 37 Feria del Libro de Tijuana está disponible en el sitio: www.feriadelibrotijuana.com.

Para conocer el resto de nuestras actividades puede consultar www.cecut.gob.mx, www.mexicoescultura.com o www.facebook.com/cecut.mx.