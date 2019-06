Por falta de recursos, 'Ópera en la calle' solo presentará un concierto

Tras la falta de recursos, el Festival Ópera en la Calle tendrá un ajuste en su edición 16 y sólo presentará el concierto “Ópera en la calle, un canto a la libertad” el próximo 13 de julio.

Teresa Riqué, directora del festival y quien desde hace 15 años lleva las riendas, destacó que este cambio se debe a que no se alcanzó el apoyo económico.

No alcanzamos la meta, es una forma de ajustarnos, no ha sido un año fácil para muchos, pero no por ello vamos a angustiarnos, vamos a salir adelante y ofrecer un gran evento”, sostuvo.