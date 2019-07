Pedro Valtierra charla en el Cecut sobre su paso por el periodismo

Luego de atestiguar el desarrollo del fotoperiodismo por más de cuatro décadas, no solo en México sino en buena parte de Latinoamérica, el fotógrafo Pedro Valtierra posee un conocimiento sustancial de esta disciplina, mismo que compartió con el público tijuanense que le acompañó el pasado viernes 12 en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

Esta charla ofrecida en la Estación Vizcaíno estuvo asociada con la presencia en la Sala 2 de El Cubo de su exposición “Pedro Valtierra: testigo”, compuesta por 167 imágenes fruto de sus coberturas noticiosas en varios países del continente y en especial en México donde retrató para varios periódicos y su propia agencia Cuartoscuro diversos aspectos del acontecer diario.

“Vengo de la generación de periodistas de los años 70, en especial de Unomásuno”, señaló Valtierra al referirse a su estancia en el diario capitalino que marcó un giro notable en el periodismo de la Ciudad de México y estableció una tendencia en el público por su visión crítica y los espacios que ocupaba la imagen en sus páginas; “la época de los 70 es convulsa y el periodismo es otro; la siguiente es la generación de La Jornada”, indicó el fotógrafo al hablar de la fundación de otro periódico en el que también trabajó y que marcó un nuevo hito en el país desde 1984.

Es necesario hablar de la importancia que ha tenido la imagen en el contexto histórico del periodismo mexicano, a veces se confunde a quienes hacen fotografía documental pero que no están en los diarios, no es el mismo trabajo ni la misma presión, no existía un trabajo como el que se empezó a hacer en Unomásuno, en esa época estaban las revistas Política, Siempre, Impacto, incluso Sucesos que llegó a dirigir Gabriel García Márquez, y Unomásuno hace un aporte fundamental al periodismo contemporáneo”, manifestó.