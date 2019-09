Ofrece Cecut viaje al pasado antropológico de Baja California

Un viaje al pasado antropológico de Baja California, hasta donde lo permite la disponibilidad iconográfica, depara la exposición “Rostros de arena: Memorias yumanas” de las fotógrafas Alejandra Platt y Anita Williams que el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, presenta este mes que marca el aniversario número 37 de la institución.

La exposición comprende una treintena de imágenes en blanco y negro que delínean el rostro de los habitantes que poblaron originariamente estos parajes y será inaugurada este miércoles 2 de octubre, en punto de las 19:00 horas, en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de las Californias, donde podrá ser admirada a lo largo de las siguientes semanas.

Alejandra Platt y Anita Williams son dos fotógrafas que han documentado la vida de los descendientes de los antiguos pobladores de la porción norte de la península, en una colección que representa un valioso acervo etnográfico en el que es posible conocer no solo la fisonomía de los yumanos del siglo XX, sino aspectos de su vida cotidiana.

Si bien los retratos de los descendientes de estos pueblos originarios representan el tema central de estos “Rostros de arena”, como reza el título de la colección, las imágenes muestran a los integrantes de esta comunidad étnica en sus actividades cotidianas, sea en las cocinas de sus casas, rodeados de las artesanías que han elaborado con sus manos, arreando el ganado o posando simplemente frente a sus moradas de paredes de adobe.

“Baja California es un estado joven, pero su pasado cultural se remonta a miles de años, cuando esta región fue habitada por antiguos pobladores”, señala el texto que presenta la exposición y precisa que “los indígenas, herederos de esta cultura, aún viven en las entrañas de sus montañas y sus desiertos”.

Celia Silva, maestra artesana, promotora de la cestería de junco y sauce kumiai. Foto: Alejandra Platt.

Exhibida inicialmente en la ex Aduana Marítima de Ensenada, gracias a la colaboración del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo de la UABC y el Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) Baja California, “Rostros de arena: memorias yumanas” ofrece la oportunidad de asomarse al pasado antropológico de la región.

“La exposición entabla un diálogo, a través de las décadas, con los pueblos originarios de la península... Las fotografías en blanco y negro de Alejandra Platt y Anita Williams retratan la vida, las costumbres y las tradiciones de personajes importantes dentro de las comunidades indígenas, así como la transición del tiempo”, apunta la presentación de la muestra.

Anita Álvarez de Williams (California, Estados Unidos, 1931) es antropóloga, historiadora y fotógrafa que ha formado con su trabajo un valioso acervo acerca del pasado de Baja California enfocado en el estudio de los pobladores originarios de ambos lados de la frontera entre las Californias, sobre los cuales ha publicado varios libros, como The Cocopah people (1974), Travelers among the Cucupa (1975) y Primeros pobladores de la Baja California. Introducción a la antropología de la península (1975).

A su vez, Alejandra Platt (Sonora, 1960) es una fotógrafa cuyo deseo es componer imágenes sobre pobladores originarios, surgido a partir de su inquietud personal por conocer el pasado de su linaje familiar. Su trabajo fotográfico, centrado en el retrato en blanco y negro, ha sido expuesto en recintos de Hermosillo, en el Centro de Artes Visuales de Aguascalientes, el Museo José Luis Cuevas en la Ciudad de México, la UABC en Mexicali, la Casa de la Cultura en Monterrey y el Patio de los Ángeles en Guadalajara.

En suma, “Rostros de arena: Memorias yumanas” invita a conocer la fisonomía de los indígenas que representa a sus ancestros kumiai, pai pai, kiliwa y cucapá, y atisbar en su vida cotidiana.

