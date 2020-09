Obtiene egresado de Cine de CUT primer lugar como Artista Emergente

Tijuana, BC.- Israel Becerra Espinoza, egresado de la Licenciatura en Cine y Producción Audiovisual en la Universidad de Tijuana CUT, resultó ganador del primer lugar en la segunda edición del Migrant Voices Film Challenge, en la categoría Emerging Filmmaker/Artist del San Diego Film Festival.

Este logro fue posible gracias también al equipo de colaboradores que acompañó a Israel Becerra en la realización del cortometraje. La gastronomía haitiana es el tema central de este documental que narra cómo esta comunidad a través de sus platillos típicos ha logrado adaptarse en la sociedad tijuanense.

“La gastronomía es la manera en que los haitianos que radican en Tijuana obtienen un sustento económico, pero también es una buena forma de mantener presente sus raíces, su tradición y la cultura de su país en tierras lejanas”, detalló Israel Becerra.

El camino de la cocina es uno de los primeros proyectos audiovisuales elaborado en el Laboratorio de Cine de la Universidad de Tijuana CUT, y contó con la participación de Samantha Alcantar en Fotografía; Ricardo André Montañez en Producción; Liván Rivera en Edición; Ricardo Jaramillo y Liván Rivera en Sonido; Adrián Carrillo, Itzel Escalante, Liye Rivera Melo como Asistentes de Producción; y en la Dirección, Israel Becerra Espinoza.

El pasado 10 de marzo esta misma producción audiovisual se encontraba en la etapa final de la segunda edición del Migrant Voices Film Challenge, concurso de cortometrajes documentales, convocado por la vigésimo séptima edición del Festival de Cine Latino de San Diego. En esta ocasión, es un orgullo para CUT compartir de nuevo el triunfo de El camino de la cocina con el primer lugar en la categoría Emerging Filmmaker/Artist.

Cabe resaltar que esta contienda internacional busca obras que inviten a la reflexión y que den voz a los migrantes en busca de asilo, los soñadores atrapados en las continuas batallas judiciales de DACA, las familias divididas por nuevas leyes, así como las personas que viven con las realidades cotidianas de las políticas de inmigración.

Israel Becerra ha sido director de fotografía en varios proyectos, como el cortometraje Humano, que resultó ganador del primer lugar en el Rally Lente Humano del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos 2019. Otro fue Un día en la vida de finalista en la categoría de ficción en el Festival de Cine de Ensenada (FENS, 2018) y con una destacada participación en el Festival de Cine Latino de San Diego en 2019. Bobby El Mostruo, una animación y stop motion, presentado en el Festival Internacional de Cine de la Universidad Autónoma de Baja California (FICUABC, 2019), en el Seúl Guro International Kids Film Festival (GUKIFF, 2020) en Corea del Sur, entre otros espacios internacionales. Este 2020, participó en Otro año sin ti seleccionado oficial en The Lift-Off Sessions, Best of Latin Amercia Short Film Festival, en el Festival Internacional de Cine Baja California (BCIFF) y semifinalista en el Festival Internacional de Cine de Yécora.

El joven Israel Becerra se vio obligado a cancelar varios proyectos cinematográficos este año debido a la pandemia por Covid-19, sin embargo, en el 2021 tiene planeado viajar a la Ciudad de México para estudiar un posgrado en el Centro de Capacitación Cinematográfico (CCC) y especializarse como director de fotografía.