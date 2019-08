Muestran cortometrajes en Cecut impacto de caravanas migrantes

Una visión múltiple de la caravana migrante que hacia finales de 2018 trajo a millares de centroamericanos y de otras nacionalidades a esta frontera, ofreció la muestra de cortometrajes Voces Migrantes que proyectó este jueves 29 de agosto el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

Un total de 15 cortos exhibió la Cineteca Tijuana como parte de su Programa de Creadores Independientes, que en conjunto ofrecieron otros tantos puntos de vista sobre el arribo masivo de extranjeros que suscitó, por un lado, muestras de solidaridad y ayuda, pero desató, por otro, muestras de odio y racismo en algunos sectores de la sociedad tijuanense.

Esta jornada de cortometrajes exhibida en la Sala Carlos Monsiváis del Cecut, en colaboración con el Festival de Cine Latino de San Diego, actualizó un tema que si bien ha estado presente desde hace muchísimo tiempo en la región, en el último año adquirió dimensiones no vistas antes, con el arribo multitudinario y sucesivo de migrantes procedentes de Centroamérica y de otras partes del mundo.

“Music Without Borders”, dirigido por Varda Bar-Kar.

El tema persiste hoy con la presencia de miles de migrantes que esperan en esta frontera respuesta a su solicitud de asilo humanitario, a los que se suman los “retornados”, migrantes que permanecían en Estados Unidos mientras se resolvía su situación legal y que ahora tienen que esperar en México.

Aunque el fenómeno migratorio ha nutrido en oleadas sucesivas el proceso de poblamiento en la región, la llegada simultánea de millares de extranjeros motivó posicionamientos a favor y en contra, provocando polémicas declaraciones de autoridades y personalidades locales, mientras que, en el extremo opuesto, dio lugar a muestras de solidaridad y apoyo (que aún no cesan).

Fue de tal magnitud el impacto causado por las oleadas recientes de migrantes que produjo una gran cantidad de materiales audiovisuales a través de los cuales sus autores han fijado posición frente a este proceso, según se pudo comprobar en los cortometrajes exhibidos.

“About a Wall” de Hermes Mangialardo.

Parte de ese impacto quedó registrado en trabajos como “Voices of the caravan”, de Héctor Guerrero; “Dariella, one over thousands”, de Francesca Tosarelli; “Y aquí están”, codirigido por Viviana Gómez y Christopher Simon, “A Beautiful Tragedy” de Moisés López y “My Migration”, de Aileen Candelario.

Otras realizaciones tocan el tema del muro fronterizo y las actitudes refractarias, como parte del fenómeno migratorio y los intentos por detenerlo, como el trabajo de animación “About a Wall” de Hermes Mangialardo, y otros de corte más testimonial como “The Border Wall Doesn’t Stop The American Dream”, de Julie Holtzhuizer; “Go and back”, codirigido por Yolanda Morales y Jorge Nieto; “Mañana, seguimos” de Marlene Morris; “Pláticas”, de Kayla Mulholland; “La Trifulca II. 5 Billion Dollar”, de Arturo Pulido García y “Border” de Zoé Liénard.

Mención aparte merece “Running away from transphobia”, dirigido a dúo por Paula Daibert y Andalusia Knoll, por arrojar luz sobre las expresiones de odio que obligan a las personas transgénero a huir de sus países, mientras que otros dos cortos registran el bagaje cultural asociado al proceso migratorio: “Music Without Borders”, dirigido por Varda Bar-Kar, y “Música migratoria como aves con su canto”, de Reynaldo Escoto González.

“Go and back”, codirigido por Yolanda Morales y Jorge Nieto.

Al final de la proyección, Paulina Olvera, de Espacio Migrante, Viviana Gómez, codirectora de uno de los trabajos exhibidos y organizadora de esta muestra de cortometrajes, así como Christopher Simon, Jorge Castillo y Jorge Nieto, autores de otros de los cortos, participaron en un panel conducido por el reportero Manuel Noctis, en el que relataron detalles de los filmes proyectados.

Christopher Simon, quien codirige con Viviana Gómez “Y aquí están”, habló de la importancia de esta selección de cortos: “Son ganadores entre cientos de propuestas y todos contribuyen a mostrar la situación de quienes viven en estos dos países” y al referirse a su propio trabajo, señaló que sirve para sensibilizar sobre las historias de los migrantes en ambos lados de la frontera.

A su vez, Jorge Nieto coautor con Yolanda Morales de “Go and back”, aseguró: “La idea de hacer este corto surge del trabajo que Yolanda y yo hemos hecho en la cobertura de noticias en la frontera como periodistas desde hace muchos años; en este trabajo atestiguamos historias de ruptura familiar y la añoranza del amor fraternal que se da entre los integrantes de la caravana que llegó a Tijuana”.

“En este corto documentamos cuando regresaron al primer migrante que solicitó asilo, él estaba en un centro de detención, le indican que debe regresar a México y sufre un golpe psicológico muy fuerte; captamos también la homofobia, la violencia que sufrieron los migrantes de esa caravana en Tijuana”, concluyó Nieto.

