Muestra el Cecut 'Mujeres ocultas' de Jenny Ashley en micrositio digital

TIJUANA, BC.- La exposición “Mujeres ocultas. The Lampshade Project”, de la artista californiana Jenny Ashley (Los Ángeles, 1975) se exhibió en el Centro Cultural Tijuana en marzo de este año, como parte de la campaña Equitativa que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México lanzó a escala nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Integrada por poco más de una veintena de composiciones fotográficas de mediano y gran formato, la exposición de Ashley permaneció a la vista del público en el vestíbulo de El Cubo hasta que la pandemia obligó a la suspensión de actividades, pero ahora está disponible en el micrositio http://cecut.gob.mx/exposiciones/micros/mujeres-ocultas/, donde puede apreciarse a plenitud.

Jenny Ashley es una artista visual e investigadora especializada en teoría feminista, estudios de género y voces de resistencia. Estudió Literatura Inglesa y Arte de Estudio en la Universidad Estatal Politécnica de California-San Luis Obispo, donde actualmente reside e imparte clases de Composición y Retórica.

Cada una con sus particularidades, las obras de Ashley ofrecen retratos de mujeres cuya identidad es invisibilizada detrás de pantallas de lámparas en entornos típicamente domésticos o comerciales que las reduce a meros elementos decorativos.

Vista de conjunto, si algo muestra con claridad meridiana esta exposición es que la vía más segura para invisibilizar a las mujeres, de negar su identidad como seres individuales, es asimilarlas a un entorno que la mentalidad patriarcal pretende natural e inmutable, confundiéndolas con él hasta volverlas indistinguibles. De allí que cada modelo aparezca perfectamente asimilada a su entorno, como si fuera un elemento de ornato más.

En la serie de fotografías que comprende “Mujeres ocultas. The Lampshade Project” sobresale, en primer lugar, la minuciosa composición de los escenarios donde retrata a sus modelos, los cuales remiten a imágenes típicas de revistas de moda y decoración del hogar de los años 50 y 60, en donde todo pretende ser “de buen gusto” y está puesto en su lugar, a semejanza de montajes publicitarios.

En la cuidadosa composición que Ashley entrega en cada una de sus imágenes ningún elemento hay que desentone, pero una mirada más detenida revela que más allá de las “mujeres ocultas” y de los decorados inmaculados en los que las retrata, son ideas en realidad el componente primordial de la exposición, pues detrás del aparente “buen gusto” que transmite cada fotografía está la idea de denunciar la sustracción de la identidad personal de las mujeres, lo que en esta época representa un mensaje muy poderoso y pertinente.

Y la idea más potente que transmite la exposición de la artista californiana es que no hay mejor forma de ocultar a la mujer que asimilarla a su entorno doméstico, no solo en el sentido del sitio donde la mentalidad más tradicional y extendida confina a las mujeres, sino en un sentido más radical: confundiéndolas literalmente con su entorno hogareño, asimilándolas a su decoración, convirtiéndolas en un objeto más de la ornamentación del espacio privado por excelencia, de tal modo que la mujer pase a ser parte del decorado del hogar, su “entorno natural” del que no es más una extensión.

"Mujeres ocultas. The Lampshade Project" formó parte de la iniciativa Equitativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Diseñado por personal del área de Exposiciones del Cecut, el micrositio ofrece además de la posibilidad de apreciar la delicada composición de las obras de la fotógrafa angelina, en las que cada elemento ocupa el lugar adecuado para el lucimiento del conjunto y la construcción precisa del mensaje que busca transmitir, contiene apartados adicionales que complementan de manera muy adecuada la exposición, con referencias a otras fotógrafas y pintores, así como a movimientos artísticos contemporáneos en los que abreva la creadora californiana.

Adicionalmente, el micrositio ofrece el texto curatorial de la exposición, una entrevista con la autora que resulta muy esclarecedora, su semblanza como artista y una suerte de declaración de principios de la fotógrafa quien no duda en calificar de “subversiva” su exposición en la medida en que sustrae la identidad de las mujeres ocultándolas detrás de pantallas de lámparas, de allí el título de la muestra.

Particularmente útil para la ubicación de la trayectoria de la creadora californiana es el apartado dedicado a las referencias detrás de su trabajo, que remite a su vez a la obra de Cindy Sherman, Bárbara Kruger, Lena Rushing, Jami Ray y a los movimientos artísticos propulsados por Pussy Riot y Guerrilla Girls, mientras que el capítulo de referencias estéticas remite a la fotógrafa Annie Leibovitz, los pintores Edward Hopper y Gregory Crewdson, el fotógrafo Ryan Schude y por supuesto a la comunicación publicitaria del siglo XX norteamericano.

El micrositio de “Mujeres ocultas. The Lampshade Proyect” fue expresamente diseñado para disfrutar la exposición de Jenny Ashley desde casa.

