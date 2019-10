Melissa comparte y agrada

¿Cómo empezó tu camino como figura en redes sociales?

Todo esto se dio de una manera tan natural y orgánica, cuando yo trabajé en un hospital, mi única intensión era ayudar a mi paciente con alimentación que fuera real, con hábitos que fueran de una manera permanente y simplemente con estilo de vida saludable, cuando mi paciente estaba en estancia hospitalaria al darlos de alta siempre se quedaban con la duda de qué darle seguimiento, y no tenía consultas, y los invitaba a que se metieran a mi pagina y ahí iban a encontrar cosas de utilidad para mejorar su salud. Compartiendo recetas prácticas la gente se empezó a sentir identificada, porque eran hábitos que los pudieran adoptar, se empezó a hacer viral.

¿Qué tipo de lectura acostumbras en tu día a día?

Actualmente me encuentro estudiando otro posgrado y la verdad lo único que estoy leyendo ahorita son artículos científicos, plataformas que tengan evidencia sustentada y alguno que otro estudio y artículos o información que competan a la área de la investigación. Quisiera tener tiempo para otra lectura, pero afortunadamente llevo dos años con pura lectura como esta.

Las redes te han acercado a muchas personas que no conoces, pero tal vez pudieran haberte alejado de otras ¿Cómo manejas ese equilibrio entre las redes y tu vida personal?

Realmente ha sido todo un verdadero reto, si es complicado, si es difícil, mas cuando por ejemplo que manejo mis redes, y son varias cuantas un poco grandes, es súper consumista, cansado, que si no determinas te puedes volver una persona no vivencial, te vuelves una persona que existe solo en redes sociales, me es muy redituable y a mi me enorgullece mensajes de personas que han podido seguir los hábitos, pero si me ha alejado de amistades, trato de cuando tengo reunión dejar mi teléfono.

¿Cuáles son los pros y contras de tu vida en redes sociales?

Los pros, yo creo que son más que los contras, pero lo pros es que tu puedes externar de alguna manera un poco mas libre a personas que no tienen acceso a una consulta o valoración de salud y que puedes conectar con personas que son de otra ciudad, mensajes que compartes le puedes cambiar totalmente el día o la esperanza a una persona que esta buscando mejorar, esa ha sido mi motivación para seguir activa en redes sociales.

¿Qué aprendizaje te ha dejado el mundo digital?

Ha sido muchísimo mas de lo que puedo creer, me ha ayudado a crecer como persona, como profesional, también a conocerme un poco más y a determinar qué es bueno y qué es malo, el aprendizaje de que redes sociales es una pantalla y de que tienes que vivir el día a día, y ser delicado a la hora de compartir algo. Yo nunca me he promocionado, simplemente por amor a ayudar a la gente, eso fue lo que me motivo y sigo estando firme en poder ser útil y hacer equipo en alguien más para crear impacto bueno.

¿Una frase con la que te identifiques?

Vamos por más, esto surgió desde los inicios de redes sociales por mi, porque siempre planeaba retos u objetivos.

Melissa Herrera

Nutrióloga

@nutriologamelissaherrera

Seguidores: 189 mil 730

Cuenta verificada