Lizbeth Rodríguez: Del teatro a lo digital

Conocida por sus cápsulas de “Exponiendo infieles”, Lizbeth Rodríguez se muestra al natural, ¿cómo fue que llegó al mundo digital?, la llamada “Chica Badabum” comparte los pros y contras de su vida en redes sociales.

¿Cómo empezó tu camino como figura en redes sociales?

Fue algo muy bonito e inesperado, porque yo entré a Badabum sin conocer antes nada del mundo de YouTube, yo soy egresada de teatro, me metí a hacer una producción de una serie que yo iba a llevar a cabo y estuve trabajando consiguiendo gente, locaciones, productores y demás, y después para costear esta serie me dijeron, me pidieron y me recomendaron que comenzara a hacer dos series que fue “O todo o nada” y “Exponiendo infieles”, entonces de repente cuando el primer video se publica la gente quedó fascinada con el contenido, al grado que me siguieron exigiendo que hiciera, hiciera más videos, y pues la serie que iba a hacer en un principio quedó de lado, de la cual yo iba a llevar la producción y dirección ejecutiva y nada, pues me convertí en una figura muy amada.

¿Qué tipo de lectura acostumbras en tu día a día?

Me gusta muchísimo leer, yo a ningún libro la verdad nunca le digo que no, sea una sátira, una novela, una obra de teatro que es lo que más leo, pero en verdad cualquier tipo de lectura que me abra un panorama, que me haga viajar a otras partes, conocer más cosas, comprender nuevas culturas es algo que me fascina, pero realmente hay libros que me gustan muchísimo que son las obras de teatro y por ejemplo “La granja” de George Orwell, así como el “Arte de la guerra” de Sun Tzu y recomendaría siempre obras de teatro para la lectura.

Las redes te han acercado a muchas personas que no conoces, pero tal vez pudieran haberte alejado de otras ¿Cómo manejas ese equilibrio entre las redes y tu vida personal?

Sin duda alguna el prestar tu imagen y justo a esto, llegar a muchísimas partes de todo Latinoamérica, porque en el momento en el que yo viaje a un lugar voy a ser recibida con muchísimo amor y muchísimo afecto, recibo mensajes todos los días de personas de todas partes contándome sus experiencias, diciendo lo que admiran de mí, lo cual es algo muy hermoso que nunca me esperé, esperando algún día conocerme, el encontrarme a personas en la calle y sin duda es un trabajo de 24/7, porque no es nada más lo que están acostumbrados a ver, obviamente. Sí es algo muy bonito que se convierte en un estilo de vida.

Y la verdad he sabido encontrar este balance, porque al final del día he sido una persona que trabaja muchísimo y desde antes de ser una figura pública me la pasaba en ensayos, la escuela, el trabajo, mi familia ha sido comprensiva en ese aspecto.

¿Cuáles son los pros y contras de tu vida en redes sociales?

Yo solo veo pros, regularmente soy una persona que se queda con las cosas positivas, no cargo nada negativo y cuáles son las ventajas no, una ventaja que también es una responsabilidad porque el llegar a más de 10 millones de personas que te están viendo y siguiendo tus pasos, obviamente implica que tienes que darles un buen ejemplo, que tienes que hacer conciencia respecto a muchos temas, yo siempre lo he dicho en muchas entrevistas, uno sueña con cambiar el mundo, pero nunca sabemos de qué manera, y bueno, decimos: Aportando con nosotros mismos y predicando con el ejemplo, pero qué pasa cuando ya eres escuchado, ahora sí viene de verdad enseñarles a las personas, cómo reciclar, cómo cuidar al medio ambiente, son muchísimas cosas que están día a día.

¿Qué aprendizaje te ha dejado el mundo digital?

Es que cualquier detalle cuenta, y a veces una mínima cosa, un chiste o una tontada que yo hago, después leo mensajes y me sorprendo al leer que a lo mejor habían tenido un mal día o que estaban muy tristes y que con ese video se pusieron felices o dejaron de estar tristes.

¿Una frase con la que te identifiques?

Hay muchísimas frases que yo siempre estoy compartiendo, que son parte de mi vida, que es que no somos unos árboles y que si no nos gusta donde estamos, nos movamos, porque por el qué dirán nos quedamos ahí, hay que fluir y sin duda lo que me ha marcado es que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, el universo entero conspira a tu favor.

