Le ponen ritmo y sabor a la Expo Cerveza Artesanal

Thievery Corporation, Inspector y Caloncho le pusieron la cereza al pastel en el cierre de la Expo Cerveza Artesanal la noche del pasado sábado en la explanada de la Plaza Monumental de Playas de Tijuana.

Con un mejor clima que el día anterior con Caifanes, los tres grupos entregaron electro downtempo, ska y tropifolk a más de 18 mil personas que se congregaron para celebrar la música y la producción de cerveza local.

Los primeros en salir a escena en punto de las 20:00 horas fueron Inspector, quien con la figura de Big Javy su vocalista, la audiencia de inmediato comenzó a saltar en su lugar.

“Pánico”, “Por última vez”, “Convaleciente” y “Breve historia de alcohol y una mujer”, fueron parte de ese repertorio con el que el nivel de “slam” subió en la explanada.

El lado romántico llegó con “Llorarás” y “No piensa en ti”, siempre agradeciendo a la frontera el cálido recibimiento que tuvieron sus ocho integrantes.

Luego vino el turno para Caloncho, y en punto de las 21:45 horas abrir el escenario junto a su grupo para interpretar “Brillo mío”, “Palmar”, “Optimista”, “Bésame morenita” y “El derroche”.

Público de todas las edades disfrutó del sonorense, que también trajo a colación “Hedonista”, “Julia”, “Equipo” y “Bálsamo”.

Evidentemente feliz por la respuesta, agradeció en cada momento la buena vibra que se vivía en la explanada, donde el público le regaló una gran noche por espacio de una hora y media.

Y la gran espera terminó para los seguidores de Thievery Corporation, la mítica banda estadounidense que llegó, literal, hasta la orilla del mar con su bagaje musical y su sonido tan particular.

Del escenario, hicieron prácticamente la sala de su casa, uno de ellos, Erick Hilton, se sentó en un love seat, se quitó los zapatos y desde ahí tocó su instrumento.

Al fondo en la pantalla gigante, se proyectó un mandala, en tanto Rob Garza con su cabellera larga, tocó su otra guitarra descalzo y paseando por el estrado.

Así llegaron éxitos como “Lebanese Blond”, “Culture of Fear”, “Claridad”, “Exilio”, “Deph Of My Soul” y “Americkmacka” para cerrar su actuación después de la media noche.

A detalle

Inicio: 20:00 horas

Final: 00:40 horas

Artistas: Inspector, Caloncho y Thievery Corporation

Lugar: Expo Cerveza Artesanal

Día 2: 8 de junio