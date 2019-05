Lauro Acevedo recibió en el CECUT un homenaje por su fecunda trayectoria poética

El poeta, escritor, ensayista y profesor universitario Lauro Acevedo recibió la noche del sábado el homenaje concedido por las instituciones organizadoras de la 37 Feria del Libro de Tijuana (FLT), que desde el pasado 17 de mayo tuvo lugar en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.



Este sábado 25 de mayo, un día antes de que la 37 FLT llegara a su fin, se materializó el homenaje al poeta ensenadense Lauro Acevedo, rendido en la Sala Federico Campbell, sede principal de las presentaciones editoriales de la Feria.

“A nombre de todas las instituciones que participamos de la fiesta de la ciudad, de la palabra, la literatura y la inteligencia, es un gran honor entregar el reconocimiento regional al poeta Lauro Acevedo”, expresó la Dra. Vianka R. Santana, directora general del CECUT.

En su alocución, la Dra. Robles Santana aludió a un aspecto poco explorado del trabajo de Acevedo: “No es casualidad que nuestro poeta en cuestión sea un maestro de la semiótica, ejercicio de la inteligencia que nos obliga a ver esas líneas imperceptibles, no solo de la realidad, sino de la imaginación, el pensamiento, las circunstancias y los contextos” de las obras literarias que pasan por el tamiz del poeta.

“Lauro, con su obra poética, hace una suerte de magisterio que va más allá de las aulas y más allá de sus libros, porque se ha ocupado de leer otras disciplinas artísticas, y desde esa vocación de buscar la síntesis, la esencia, la víscera de las cosas, nos las narra y nos permite aproximarnos a ellas desde otra mirada”, sostuvo la funcionaria federal, antes de poner en manos del homenajeado la estatuilla que evoca una pluma de escribir.

A nombre del CECUT, la Secretaría de Cultura, de la Unión de Librerías de Tijuana y de las instituciones que nos acompañan en este esfuerzo, que son el Instituto de Cultura de Baja California y el Instituto Municipal de Arte y Cultura, la Dra. Robles Santana hizo entrega la estatuilla que simboliza el homenaje rendido a Lauro Acevedo para reconocer el valor de su obra y sus aportaciones a la literatura de la región.

Jhonnatan Curiel y Juan Carlos Rea, amigos y colegas de Lauro Acevedo, ofrecieron sendos recorridos por la labor lírica del poeta laureado, enfatizando su aportación en forma de ensayos literarios sobre las artes que se cultivan en la región, y las 43 plaquettes y cuatro selecciones de obra, que son emblema de su contribución a las letras de Baja California.

Cada uno a su manera, los dos invitados destacaron la influencia que por 30 años de servicio magisterial Acevedo ha tenido entre los estudiantes de bachillerato, al publicar dos libros de didáctica en literatura, así como la “Guía para el análisis semiótico de los textos literarios”, libros de estudio en la educación media superior de Baja California por varias décadas, sin dejar de referirse a “Enardecida voz”, “Eterna brevedad”, “Algoritmo”, “Elegía del estío” y “Sartal”, obras que le han dado reconocimiento en el ámbito nacional a Lauro Acevedo.

“Vengo del mar, de muy cerca del sonido incesante de las olas, en su temporalidad eterna de ir y venir. Pero no de ese mar que me acompaña siempre, sino del mar interno que bulle con su intenso bramido en mi ser, de contextos, tejidos, texturas, de las arenas que circundan el quehacer cotidiano de escribir”, con esas palabras se presentó el poeta ante el público que atestiguó su homenaje.

Hizo un amplio reconocimiento a sus maestros literarios y los que estimularon su crecimiento en las letras, los mencionó uno a uno en una larga lista que completó agradeciendo con simbólica prosa: “considero un hecho de elemental justicia mencionar a quienes me circundan en el quehacer literario, reconocer el entorno que nos hace partícipes de un hábitat compuesto de las arenas de nuestra existencia”.

“No dejaré de lado nunca la mención a mi querida ciudad, el puerto de Ensenada, lugar de encuentros y clarividencias, de encuentros con la poesía, de vivencias del amor y el desamor, de la caricia del viento, del eco del mar, de la presencia fundacional que se refleja en mi ser interno”, dijo Lauro Acevedo visiblemente emocionado al término de su discurso.

La 37 Feria del Libro de Tijuana llegó a su fin este domingo, luego de permanecer los últimos 10 días en la explanada del Centro Cultural Tijuana.



