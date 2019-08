Lanza Hilario Peña en el Cecut su trilogía del detective Malasuerte

Las tres novelas policiacas del detective Malasuerte, de la autoría de Hilario Peña, fueron presentadas en una nueva edición este viernes 16 de agosto en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

Para la presentación, los colegas del autor, Néstor Robles y Francisco J. González aportaron opiniones y análisis sobre el singular estilo narrativo de Hilario Peña, quien ha dotado a sus obras de una trascendencia nacional ampliamente reconocida en el género de la novela policiaca, cultivado en México por autores como Paco Ignacio Taibo II, Élmer Mendoza y Bibiana Camacho, entre otros.

En su participación, Néstor Robles expresó la percepción que tuvo de la herencia del “hard boil” en la trilogía de Peña, “de autores como Raymond Chandler, Dashiell Hammett y Jim Thomson”, dijo en referencia a ese subgénero de la novela negra en el que el protagonista recurre incluso a métodos al margen de la ley e incluso violentos en el desempeño de su trabajo de investigación.

Y se refirió también a “la serie de trasformaciones que sufre el protagonista a lo largo de la trilogía, en la que se denota un humorismo sagaz con que el narrador construye frases hilarantes y pasajes que entremezclan conflictos con situaciones cómicas”.

Por su parte, Francisco J. González argumentó en su intervención que “el ridículo en comunión con asuntos detectivescos y la injerencia alienígena definen el estilo de la trilogía del detective Malasuerte; las historias contadas por Hilario Peña son tan atractivas como las de muchos otros escritores, pero su estilo demarca su territorio literario y lo separa de otros universos narrativos archiconocidos”.

“Desde la descripción de los sitios donde transcurren las acciones de los personajes hasta el contexto social que se muestra a través de anécdotas y crímenes exóticos, la hilaridad parece imponerse de manera natural y quizá un tanto sinuosa y retorcida, las novelas que componen el libro deben su valía a las estruendosas vueltas de tuerca que les impone el autor”, finalizó González.

Al hablar de su propio trabajo, Hilario Peña reflexionó: “Si bien esto es una novela policial detectivesca, me pregunto ¿si toda la literatura no lo es?, el oficio de todo personaje es ser detective, no solo por parte del lector sino del mismo autor que se busca a sí mismo en este artefacto literario que es la novela”

“Cuando ustedes se sumergen en este libro entran a mi mente y nunca me había dado cuenta de lo rocambolesca que es la trama, así escribo yo, ese es mi estilo y me voy a morir con él; mi trabajo son las contradicciones, me apasionan, el hecho mismo de escribir novelas tan extensas a partir de oraciones mínimas, enunciados minimalistas es raro, pero es también un desafío”, continuó explicando Peña.

“Esto que hago a mi modo de ver es novedoso, pero, a la vez, en las herramientas con que construyo no hay nada nuevo, lo hago con los recursos más clásicos de la literatura y voy encontrando más y más contradicciones en los personajes”, afirmó el escritor al hablar de su quehacer narrativo.

Al referirse a su trilogía de novelas, remató: “Es la historia de un hombre que no solo escucha el llamado de la aventura y llega a Tijuana, esta ciudad donde encuentra esa vocación suya de ser solucionador de acertijos criminales”.

