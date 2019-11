La voz femenina en el haiku, en el Encuentro Norte 32° del Cecut

La poesía ancestral japonesa conocida como haiku, ha adquirido gran popularidad entre las plumas mexicanas y una multitud de mujeres han retomado este género y lo han empleado como recurso expresivo brindándole enorme vigencia y presencia en las letras actuales.

El Encuentro Literario Norte 32° ha abierto un espacio a este singular género de poesía cuya concreción, belleza y evocación lo dotan de una estética lírica difícil de dominar, que sin embargo atrae con notable frecuencia a autores y lectores.

Presentaciones editoriales y charlas fueron ofrecidas durante el encuentro y tres poetas, Cristina Rascón, Lucinda González y Martha Obregón, ofrecieron sus poemarios al público general y estudiantil, para así visibilizar la labor y el interés de las mujeres en este ejercicio poético.

Martha Obregón, proveniente de la Ciudad de México y autora de “Mi libro de haikús”, refirió: “Me gustó mucho la audiencia, siendo jóvenes que a veces no están tan cercanos en algunas cuestiones literarias los universitarios estuvieron muy atentos e hicieron preguntas muy interesantes”; también se mostró gratamente sorprendida por la infraestructura del Cecut y la enorme variedad de actividades que ofrece el recinto.

El libro de Obregón es un poemario para niños, con textos escritos en inglés, italiano y español, y que se acompañan con dos docenas de ilustraciones de la autora, acuarelas de animales de distintas especies a las que se dedican los haikus; “pinto y escribo, y se me ocurrió hacer un libro para niños”, señaló la escritora acerca de este volumen de tintes lúdicos e ilustrativos.

“El haiku tiene que ver con una conciencia en la que te desenvuelves, pero también te arropas y puedes contemplar a distancia lo esencial, es ahí donde yo escribo, desde la buena intención de atrapar mi realidad”, explicó a su vez Lucinda González, al presentarse en la Biblioteca de la Universidad Xochicalco, una de las sedes alternas de Norte 32°.

De visita en el Cecut, González rindió un homenaje a su maestro, el poeta y filósofo Arturo González Cosío, fallecido en 2016: “fue la persona que me empujó y me orientó para verme en esta la perspectiva poética, no pude terminar con él mi libro ‘Al este de la Luna’, fue con el apoyo de Cristina Rascón que logré concluir este sueño”.

En su conferencia “La mujer en la poesía haiku”, Cristina Rascón rememoró: “en 2012 vine a dar un taller a 24 alumnos y junto con Roberto Castillo, reconocido poeta bajacaliforniano, compilamos los mejores trabajos de este taller que se convirtió en una antología publicada bajo el sello editorial del Cecut.

“La semilla ha germinado y varios de esos poetas han ido publicando sus propios libros, hay ya un público con sentido de apreciación por este breve género literario japonés; Tijuana es un lugar muy avanzado en la transgresión, apropiación y exploración de disciplinas artísticas que suceden más allá de las fronteras”, continuó Rascón.

La autora de “Haiku mexicano: Reflejos” decidió centrar su charla en el rol de la mujer como poeta, más allá de mero personaje o musa, no un objeto, sino un sujeto creador, “en el génesis de la creación haikuista en los siglos XVII y XVIII las mujeres escribieron con objetividad y contemplación, pero también con irreverencia”, dijo.

“En los haikus de estas mujeres había, además, autoobservación, de su cuerpo, sus hijos, maridos, relaciones amorosas, su envejecimiento, y hubo muchas que eran monjas budistas, por lo que en sus poemas hay mucha filosofía zen y budista”, concluyo la conferencista.

