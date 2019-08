La historia de ‘Ana’ en #JuevesAlTeatro

Una estremecedora historia de una menor que sufre las consecuencias de un padre que se aprovecha de su candidez es presentada en la obra de teatro “Ana”, este 22 de agosto en el Multiforo del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) Representación Tijuana.

La actriz, Liliana Ruiz, protagoniza este monólogo que el ICBC presenta a las 19:00 horas y que deja ver una cruda realidad de un hecho que continuamente se ve narrada en las noticias.

Con un texto y montaje de Paco Mufote, el grupo de teatro Espacio Angular nos exhibe la historia de Ana, quien relata sus recuerdos de una niña muda la cual es despojada de su inocencia , de su sexualidad y de su sentido de pertenencia .

Si no puedo verlo, no existe, así me dijo mi papá cuando se metió a mi cuarto, pero a él se le olvidaba que el cuerpo es muy sabio, que no olvida nada, que todo lo registra y se queda en el alma para toda la vida”, es una de las narraciones que nos presenta el personaje.