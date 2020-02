Juanes llegará a San Diego en su gira 'Más futuro que pasado'

¡Parceros de USA ���� y Canada ����! Que chimba de noticia, me tiene muy feliz �� Nos vamos de Gira este 2020.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#CitiPresale tickets are available NOW until Thursday at 10pm for cardmembers! https://t.co/VTwvC5E2yq pic.twitter.com/89zvrlIkNQ