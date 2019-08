Izan Llunas elige ritmo urbano

Izan Llunas está de regreso y no solo a través de la actuación en “Luis Miguel, la serie” que transmite Televisa, ahora lo hace también en su faceta como cantante con el sencillo “Decídete”.

El joven de 14 años, originario de Ibiza, España, quien ya ha demostrado sus calidades vocales con su participación en “La voz kids España” y que explotó a nivel mundial en la actuación dentro de la serie de Luis Miguel.

A través de la línea telefónica, Llunas dijo estar muy contento con los pasos que ha dado con su carrera artística, sobre todo hoy en día con el sencillo “Decídete”, una propuesta original.

“Esperamos que esta canción sea del agrado del público, se escucha llena de mucho ritmo, al estilo de la música urbana.

“También se ha grabado un video en mi natal Ibiza, para impulsar la canción, ahí me pueden escuchar y acompañándome con el rapero colombiana RK y varios de mis amigos”, explicó.

El joven Izan, quien destaca por su look al utilizar una cabellera larga, sigue apoyándose de su papá, el cantante Marcos Llunas para seguir adelante con sus proyectos musicales.

“Mi papá sigue aquí conmigo, su experiencia y sus consejos con muy importantes para mí, y también los que mi abuelo me da (Dyango), tengo la fortuna de tener una familia muy musical”, indicó.

Radicará en México

Otra de las novedades que compartió Izan es que radicará en la Ciudad de México, para desde aquí proyectar su carrera artística, por ser un país importante en la industria musical.

“A partir de un mes más o menos, ya estaré radicando en México, desde aquí buscaré cumplir mis compromisos que salgan.

“Desde luego seguiré preparándome, tomando clases de vocalización y también de actuación porque hay que estar siempre listo para cualquier proyecto”, especificó.

Sobre la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, todavía no sabe si va o no, pero no descarta alguna invitación especial para este proyecto que tantas satisfacciones le dio a su carrera.

Para saber

-Izan, el ídolo juvenil, realizará una gira promocional que lo llevará a convivir con sus fans en la Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca

- El originario de Ibiza ya ha ofrecido con éxito más de 40 shows en nueve países entre los que se incluyen Ecuador, Argentina, Chile y México

-Ha recibido un Disco de Oro por su participación en el soundtrack de Luis Miguel, La Serie. Además

de que sus interpretaciones han acumulado más de 13 millones de reproducciones plataformas como

Spotify.