Invitan a darle vida a personajes literarios mediante concurso de video 

Mexicali BC.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura invita a la población adolescente de entre 12 y 17 años de edad, residente de Baja California, a participar en el concurso “Soy un personaje literario”, en el cual podrán ganar una colección de libros para ellos y la biblioteca de su escuela.

Como parte de las actividades del programa digital #LaCulturaContinúa, se abrió una convocatoria para que todos los interesados graben un video con duración de un minuto en dónde personifiquen a un personaje de su obra literaria favorita.

Para la realización del video se puede utilizar TikTok, Instagram o cualquier otra aplicación que se desee y deberá contener el nombre del personaje, título de la obra y nombre del autor, así como la personificación.

Las bases de dicha convocatoria, indican que los concursantes deben subir su video, entre el 20 y el 22 de mayo, a la página de Facebook @BC.SecretariaCultura donde se publicará la imagen de la convocatoria e incluyan los nombres de los participantes y la escuela en la que estudian.

Entre las recomendaciones de este concurso destaca invitar a familiares y amigos a que indiquen Me Gusta en la página y voten con otro Me Gusta en el video de su participante favorito ya que el ganador se determinará de acuerdo al número de Me Gusta que consigan.

Las votaciones estarán abiertas desde el mismo día 20 de mayo hasta a las 20:00 horas del 25 de mayo. Los ganadores se darán a conocer el 27 de mayo y la entrega de los premios se realizará una vez que pase la emergencia sanitaria para no exponer la salud de los ganadores.

Para conocer el resto de las actividades de la Secretaría de Cultura de Baja California se puede consultar www.icbc.gob.mx y www.facebook.com/BC.SecretariaCultura