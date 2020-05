Inicia Secretaría de Cultura de BC programa Educar en artes a distancia

Mexicali, BC.- A partir de este 12 de mayo dará inicio el programa Educar en artes a distancia, organizado por la Secretaría de Cultura de Baja California, a través de la Coordinación de Educación Artística, el cual consistirá en ciclos temáticos con conferencias transmitidas vía Facebook Live.

“La idea es que varios especialistas en la materia y profesores de los Centros Estatales de las Artes de Baja California dialoguen acerca del arte y la educación en tiempos del distanciamiento social. El primer ciclo inicia este martes, a través de la página de Facebook (@BC.SecretariaCultura) y será en torno al tema de la música”, explicó Magdalena Jiménez, coordinadora general de Educación Artística y Fomento a la Lectura.

El programa Educar en artes a distancia dará inició con la conferencia magistral “El arte de emplear las TIC: ¿es posible implementar procesos de enseñanza y aprendizaje de disciplinas artísticas a distancia?”, el martes 12 de mayo a las 19:00 horas, con la participación de José Luis Navarro Solís, quien es doctor en Música por la UNAM, maestro en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC y licenciado Instrumentista-guitarra por la UNAM.

Para el jueves 14 de mayo, a las 19:00 horas, tendrá lugar la Charla 1: De la educación artística a la educación a través del arte (y una apostilla acerca de la des-presencialización de la formación artística), a cargo de Sergio Rommel Alfonso Guzmán. Maestro en docencia y profesor especializado en psicología educativa por la UABC. Actualmente coordinador del Centro Estatal de las Artes Mexicali.

La Charla 2: Las nuevas herramientas en la música. Un recorrido somero sobre la utilización de las nuevas herramientas auxiliares en la música, se realizará el martes 19 de mayo, a las 19:00 horas, con Ramón Romo Lizárraga. Ejecutante, compositor y director de orquesta con amplia y sólida formación integral adquirida en México, Canadá, Italia y Estados Unidos. Director de la Camerata Instrumental de México. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la maestría de Historia.

Jueves 21 de mayo, a las 19:00 horas, se participará de la Charla 3: La práctica musical colectiva en la formación de agrupaciones musicales, a cargo de Marli Calderón. Coordinadora del Sistema de Agrupaciones Musicales Auka; es co-directora de la Orquesta Infantil y Juvenil Río Nuevo e integrante de la Orquesta de Cámara de Mexicali.

Julio Alberto Becerra Cohen estará a cargo de la Charla 4: Aplicación de los métodos de enseñanza como estrategia didáctica para el aprendizaje, el martes 26 de mayo a las 19:00 horas.

Y el jueves 28 de mayo, a las 19:00 horas, será la Charla 5: Pedagogía musical digital, con Hermes Padilla Beltrán. Egresado de la Licenciatura en Música de la UABC, maestro en Music Performance de The University of Montana School of Music. En este 2020 se integró a la sección de violines Primeros de la Orquesta de Baja California como músico invitado.

Las sesiones son abiertas al público. Para conocer las actividades de la Secretaría de Cultura se puede consultar www.facebook.com/BC.SecretariaCultura o el portal www.icbc.gob.mx.