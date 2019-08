Inaugurarán “Amorfo” y “Trayectos” en ICBC Tijuana

TIJUANA.- Dos caminos que se convergen gracias al común denominador que es el arte, el primero ofreciendo sus esculturas en la exposición “Amorfo” y el segundo con una serie de fotografías que nos muestra sus “Trayectos”.

Este miércoles 21 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) Representación Tijuana, inaugurará estas dos exposiciones simultáneamente a las 19:00 horas con entrada gratuita.

Daniela Rico "Donie Donie", nacido en Mexicali, es artista Emergente multidisciplinaria, egresada de la Licenciatura de Artes Plásticas en la UABC radicando en la ciudad de Tijuana y ofrece sus piezas en “Amorfo”.

Su obra se centra en la anatomía y las imperfecciones, busca la belleza en lugares inusuales, desde un punto de vista no habitual o donde no existe , con una estética muy particular, su obra expresa una experiencia personal: la vivencia de la angustia y la ansiedad que se deja ver a través de la forma y el color.

Ha creado un universo imaginario con creaciones con formas antropomorfas usando colores suaves y tiernos para hablar de las deformidades del alma.

Mientras que Baldo García, no presentan su trabajo en “Trayectos” a partir de una experiencia de investigación por la ciudad, se aborda la práctica del caminar urbano desde la sociabilidad.

Es un registro que a través de estas imágenes se captura el espacio de lo cotidiano, dicha práctica permite configurar vínculos interpersonales que van de las relaciones anónimas a los lazos afectivos, en un contexto espacial en movimiento.

Detalles que dejamos de valorar y que pueden ser tomadas como postales de una sociedad en construcción, encontrando personajes, objetos y texturas generando tendencias persistentes en el caminar como forma de relación social y que son el reflejo del día a día, invitándonos a reflexionar sobre algo inevitable y de lo que debemos tener conciencia: el recorrido lo hacemos todos.

Este 21 de agosto de 2019, podremos admirar las obras de estos artistas en “Amorfo” en el Pasillo de la Fotografía y “Trayectos” en el Vestíbulo del ICBC Representación Tijuana, la inauguración será a las 19:00 horas y la entrada es libre.

Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.

El ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Paseo Centenario #10151, Zona Río entre el Centro de Gobierno y Palacio Municipal.

Inauguración: Exposiciones “Amorfo” y “Trayectos”

Artistas: Daniel Rico y Baldo García

Lugar: ICBC Representación Tijuana, Pasillo de la Fotografía y Vestíbulo

Fecha: 21 de agosto de 2019.

Inicio: 19:00 horas

Admisión: Gratis