Frank Di logra gran faena

Tijuana, BC.- Tremenda faena la que el tijuanense Frank Di se aventó con la realización en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana de su nuevo video musical “La Culpa”, tercer sencillo de su EP “Martha”.

“Es una canción espectacular la fusión que vengo manejando con los ritmos y la fusión de culturas, porque a pesar de que es muy mexicana y trae un mariachi, trae esta onda, es una fusión muy loca, divertida y con rumba”, explicó que aunque es de desamor, esta dedicada a alguien distinto.

Siempre sonriente y con la actitud desenfada que lo caracteriza, Frank compartió sus temores del lanzamiento en medio de esta pandemia.

“Tenia mucho miedo y la verdad que llegue a manos increíbles, con gente increíble, también soy un poquito especial, que si no sale un video bien hecho, pues no me gustaría lanzarlo solo a plataformas digitales, solo para escuchar”, puntualizó, “lo visual siempre trae un plus”.

Rodeado de cuatro bailarines, músicos y una producción totalmente local, el cantante destacó buscar siempre enaltecer la ciudad que lo vio nacer.

“He sido de esos artistas locales que ha intentado salir adelante con ese plus y ese escalón de decir: Oigan somos muchos, pero aquí estoy en otros lugares y estoy tratando de llegar a ustedes desde otros lugares”, recalcó que siempre fue importante incluir cosas como El Burro Zebra.

Fue así que de la mano del productor Alan Galavis logró realizar este sueño, del que al menos dijo, el resultado le agradará a sus seguidores.

El video de “La Culpa” se grabó en formato de 19-20 con una calidad estándar a 60 cuadros, el cual tendrá mucho color, muchas tomas que agradarán al ojo del espectador.

Es así como el estreno de este clip lo podrán disfrutas en las redes sociales de Frank a partir del próximo viernes 4 de septiembre

A detalle

Frank Di

Cantante

Sencillo: La Culpa

Estreno: 4 de Septiembre

EP: Marth