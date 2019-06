Expo Vyanco 2019 con Jessica Ángeles en anfiteatro del ICBC TJ

Tijuana.- Con la participación de Jessica Ángeles, actriz de doblaje mexicana conocida por interpretar a personajes como Marinette en “Miraculous: Las Aventuras de Ladybug”, este sábado 22 de junio de 2019 se llevará a cabo el Expo Vyanco 2019.

El Anfiteatro del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) Representación Tijuana, vuelve a ser escenario de este evento que el Gobierno del Estado presenta con concurso de cosplay, anime, karaoke y más sorpresas que se podrán disfrutar gratuitamente a partir de las 10:00 horas.

Jessica Ángeles, invitada especial en esta edición, también ha prestado su voz para Katniss Everdeen en la saga de “Los Juegos del Hambre”, Princesa Zelda en el videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

En esta expo, una de las actividades que más resalta es el concurso de Cosplay en el que los participantes, usan disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea y en que los practicantes llegan a interactuar para crear una subcultura centrada en la interpretación de roles.

También se contará con concurso de karaoke así como diversos módulos con artículos de interés para los que aman este cultura, la cita es este sábado de las 10:00 y hasta las 18:00 horas, al filo de las 13:00 horas llegara Jessica Ángeles al Anfiteatro del ICBC Representación Tijuana, la entrada es gratis.

Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.

El Anfiteatro del ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Avenida Juan Ruíz de Alarcón 9306 y Vía de la Juventud Oriente (Vía Rápida), Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 a espaldas del Centro de Gobierno.

