Expertos celebran presencia de la Colección Ayala-Muñiz en el Cecut

El valor simbólico, cultural e histórico del arte es reconocido por los coleccionistas, quienes invierten recursos, tiempo y enorme dedicación a formar acervos que trascienden en el tiempo y preservan el quehacer de los creadores.

Aunque los mueve el amor al arte, algunos coleccionistas no se limitan al puro acopio de acervos, sino gustan de poner al alcance del público las obras que han ido sumando a lo largo de una vida de afecto y aprecio por las manifestaciones artísticas, tal es el caso de José Luis Muñiz y Miguel Ayala, quienes han otorgado en comodato al Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, una gran cantidad de piezas de notable valía histórica, parte de la cual se exhibe hoy en la Sala 2 de El Cubo del Cecut.

Tamayo, Izquierdo, Reyes, Soriano, Rojo, Nishisawa, son sólo algunos de los apellidos que prestigian la exposición “Coleccionismo en la plástica del siglo XX. Colección Ayala-Muñiz”, inaugurada el pasado 24 de octubre y cuya relevancia han destacado artistas, críticos de arte y funcionarias de recintos culturales.

“Es una exhibición increíble e impresionante, estoy muy sorprendida, no era algo que esperara ver; me gustaría invitar a todos en el Sur de California a hacer un viaje a Tijuana, es muy fácil y se van a sentir bienvenidos, de verdad los va a impresionar esta exhibición”, señaló Beth Solomon Marino, directora asociada del área de Museo y Artes Visuales del California Center Of the Arts de Escondido, California.

Mikee Ferran, coordinadora del Programa de Museos de la misma institución, también invitó a sus paisanos en California: “Definitivamente deben venir, cruzar la frontera, es un viaje muy corto para visitar el Centro Cultural Tijuana, donde podrán apreciar esta gran colección de arte”.

A su vez, Roberto Rosique, crítico de arte y pintor él mismo, expresó su beneplácito por la exhibición de este conjunto de obras. “Cualquier razón que motive al individuo a coleccionar arte, siempre es estimulante; es indispensable considerar que la labor del coleccionista preserva la memoria cultural y da contexto, de modo que hay que agradecer que existan personas con esa inquietud, con ese anhelo; ojalá sucediera esto con más frecuencia porque hablaríamos con grandes posibilidades para el artista para vivir holgadamente”.

Rosique, de quien el Cecut exhibe actualmente varias obras dentro de la exposición “Receta plástica”, añadió: “Es una colección con artistas que tiene reconocimiento internacional, de ahí el peso de esta colección y me parece que puede inspirar a coleccionistas locales para que se den cuenta de lo importante de atesorar obras y también permitir que otros dialoguen con ellas”.

Finalmente Rosique aseguró: “esta colección es de una riqueza invaluable y apuntala nuestra misión cultural, ya que la idea de la ‘Tijuana oscura’ ha sido ampliamente rebasada a partir precisamente de la importancia que se le da a la cultura; que estas obras formen parte del acervo de la institución es un gran acierto de la administración actual, pero sobre todo es genial para nuestra comunidad”.

Mariza Sánchez, consejera internacional del California Center Of the Arts de Escondido, también se congratuló de la presencia de este acervo puesto al alcance de los tijuanenses: “Es una de las colecciones más importantes que ha tenido el Cecut en los últimos tiempos, también es relevante el coleccionismo que se está fomentando con ella misma; creo que es muy importante traer a nuestros niños”.

Sánchez, entusiasmada, finalizó con una confesión de artista: “Como pintora abstracto-expresionista me motivó sobremanera la pieza de Nierman, me dan ganas de ir corriendo a mi casa, a mi estudio y ponerme a pintar” dijo en referencia a un vistoso óleo sobre madera expuesto en la Sala 2 de El Cubo.

“Coleccionismo en la plástica del siglo XX” puede ser visitada de martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas, con costos de 48.00 pesos entrada general; 27.00 pesos, niños de hasta 11 años; 29.00 pesos, maestros, estudiantes, personas de la tercera edad con credencial vigente y tarjeta Sé Turista en Baja California; así como 7.00 pesos para militares, policías y bomberos con credencial y sus familias.

Para conocer el resto de las actividades puede consultar los portales www.cecut.gob.mx, www.mexicoescultura.com o en www.facebook.com/cecut.mx.