Exhibirá el Cecut el Tour de Cine Francés

El Tour de Cine Francés, en su edición número 23, aterriza nuevamente en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, donde se exhibirá del 15 al 22 de octubre en la Sala Carlos Monsiváis.

El Tour se presenta en colaboración con Cinemas Nueva Era y ofrece la oportunidad de tomar el pulso a la cinematografía francesa de los últimos años a partir de una selección de siete películas, pertenecientes a distintos géneros: comedias dramática, romántica y negra, además de un thriller.

Las películas se proyectarán a razón de una película por día, en dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas, y dará comienzo el martes 15 con la cinta “En buenas manos” de 2018, drama dirigido por Jeanne Herry que versa sobre las vicisitudes registradas en la corta vida de un recién nacido, cuya madre biológica decide darlo en adopción, pero antes tendrá dos meses para cambiar de opinión.

El miércoles 16 llegará a la pantalla de la Cineteca Tijuana la película “Amanda” (2018), del director Mikhaël Hers, quien aborda un tema de dolorosa actualidad en Francia: las consecuencias de un atentado, en el que una joven mujer muere y su hermano deberá hacerse cargo de su sobrina Amanda de 7 años, lo que altera la vida de David, quien hasta entonces disfrutaba plenamente de su libertad, en un drama muy humano.

“Blanca como la nieve”, comedia negra de 2019, dirigida por Anne Fontaine, centrada en Claire, una hermosa joven que trabaja en el hotel de su padre muerto y que ahora es administrado por su madrastra, quien carcomida por los celos al darse cuenta de que su amante se está enamorando de Claire, planea la muerte de su hijastra. Salvada por un hombre misterioso que la lleva a vivir a su granja, Claire decide quedarse a vivir en el pueblo despertando la curiosidad de sus habitantes; se proyectará el viernes 18.

El sábado 19 toca el turno a la comedia romántica “Un amor a segunda vista” de 2019, bajo la dirección de Hugo Gélin, quien retrata la vida de Raphaël, un exitoso escritor felizmente casado con Olivia, una pianista que puso su carrera en segundo plano para estar con su marido. Después de una fuerte pelea entre la pareja, Raphaël se despierta en una vida paralela en la que no está casado con Olivia y él es un simple maestro de secundaria, lo que da origen a situaciones casi inverosímiles.

“Cyrano mon amor” (2019), comedia dramática dirigida por Alexis Michalik, quien sitúa su cinta en el París de 1897, donde el joven poeta Edmond Rostand, que aún no cumple 30 años pero ya tiene dos hijos y muchos problemas pues no ha escrito nada en dos años, le ofrece al gran actor Constant Coquelin una nueva obra, una comedia heroica escrita en verso, para su estreno en navidad; el único problema es que todavía no la escribe; se exhibirá el domingo 20.

Al día siguiente, lunes 21, toca el turno a “El misterio del Sr. Pick”, thriller de 2019, bajo la dirección de Rémi Bezançon, quien retrata el misterio que gira en torno al manuscrito de una novela descubierto en una biblioteca; la novela fue escrita por el enigmático Henri Pick, un pizzero de la zona que murió dos años antes del hallazgo, pero la viuda de Henri asegura que él no leyó un solo libro en toda su vida y que lo único que escribía era la lista de compras, lo que plantea un hondo misterio.

El 23 Tour de Cine Francés llega a su fin con la película “Mi niña” (2019), comedia dramática dirigida por Lisa Azuelos que narra episodios de la vida de Héloïse, una madre divorciada con tres hijos, cuya hija más pequeña, Jade, acaba de cumplir 18 años y está a punto de abandonar el nido para continuar sus estudios en Canadá. Conforme se acerca la despedida, y con el estrés que esto implica, Héloïse trata a toda costa de generar recuerdos grabando los últimos instantes de su hija en el hogar materno.

La entrada a la Sala Carlos Monsiváis para disfrutar del cine francés contemporáneo tiene un costo de 42 pesos; 26 pesos maestros, estudiantes, afiliados al Inapam y portadores de la tarjeta “Se turista en Baja California”.

