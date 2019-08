Exhibirá Cecut jornada de cortometrajes ‘Voces migrantes’

Con el título genérico de “Voces migrantes”, el Programa de Creadores Independientes del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, exhibirá un total de 15 cortometrajes de realizadores de ambos lados de la frontera.

La cita es el próximo jueves 29 de agosto en la Sala Carlos Monsiváis del Cecut, a partir de las 17:00 horas, con entrada libre.

En colaboración con el Festival de Cine Latino de San Diego (SDLFF), esta jornada de cortometrajes aborda un tema que si bien ha estado presente desde hace muchísimo tiempo en la región, en los últimos años y meses adquirió dimensiones no vistas antes, o por lo menos no en esa forma, con el arribo sucesivo de caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica y otras partes del mundo (algunas tan distantes, incluso, como África y Asia).

“Y aquí están”, codirigido por Viviana Gómez y Christopher Simon.

Aunque el fenómeno migratorio ha nutrido en oleadas sucesivas el proceso de poblamiento en la región, el arribo simultáneo de millares de personas motivó posicionamientos a favor y en contra, provocando polémicas declaraciones de autoridades y personalidades locales, mientras que, en el extremo opuesto, dio lugar a muestras de solidaridad y apoyo que aún no cesan.

Ha sido de tal magnitud el impacto causado por las oleadas recientes de migrantes que ha producido una gran cantidad de materiales audiovisuales a través de los cuales sus autores han fijado posición frente a este proceso.

En ese marco, el Programa de Creadores Independientes, que desde su origen ha impulsado la Cineteca Tijuana para facilitar la proyección de trabajos fílmicos realizados en la región, consagra su sesión de este mes a las “Voces migrantes”.

“Go and back”, dirigido por Yolanda Morales y Jorge Nieto.

La programación de los cortometrajes abarca un amplio espectro de producciones cuyo solo título anticipa la naturaleza de su contenido, como “Voices of the caravan”, de Héctor Guerrero; “Dariella, one over thousands”, de Francesca Tosarelli; “Y aquí están”, codirigido por Viviana Gómez y Christopher Simon, “A Beautiful Tragedy” de Moisés López y “My Migration”, de Aileen Candelario.

Otras realizaciones tocan el tema del muro fronterizo y las actitudes refractarias, como parte del fenómeno migratorio y los intentos por detenerlo, como los cortometrajes “About a Wall” de Hermes Mangialardo; “The Border Wall Doesn’t Stop The American Dream”, de Julie Holtzhuizer; “Running away from transphobia”, dirigido a dúo por Paula Daibert y Andalusia Knoll, y “Border” de Zoé Liénard.

Otros títulos de igual interés que se exhibirán en esta sesión de cortometrajes son “Go and back”, dirigido por Yolanda Morales y Jorge Nieto; “Mañana, seguimos” de Marlene Morris; “Pláticas”, de Kayla Mulholland, y “La Trifulca II. 5 Billion Dollar”, de Arturo Pulido García.

About the wall.

Dos cortos más completarán la jornada, ambos relacionados con un elemento que traen consigo los migrantes y que tienen que ver con el bagaje cultural con el que arriban a su nuevo destino: “Music Without Borders”, dirigido por Varda Bar-Kar, y “Música migratoria como aves con su canto”, de Reynaldo Escoto González.

La entrada para presenciar este ramillete de cortometrajes el jueves 29 de agosto en la Sala Carlos Monsiváis es libre.

