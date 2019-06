Especialistas en conservación y restauración del Cecut ofrecen charla

Dos experimentados trabajadores especializados del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, ofrecieron una charla en el CUT Universidad este miércoles 26 de junio como parte del Programa Vasconcelos, puesto en marcha por la institución federal para compartir con estudiantes de educación superior las destrezas que posee su personal.

Carlos Alberto García Cortés licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California y actual gerente de Colecciones y Registro del Cecut, e Hilario de Jesús Hernández Piña, restaurador dictaminador egresado del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropan) perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la Ciudad de México, hablaron con los estudiantes de la preservación y cuidado de los acervos del Cecut.

“Arte y patrimonio, registro de obra y medidas de conservación”, se tituló la charla ofrecida por los dos expertos adscritos a la Subdirección de Exposiciones del Cecut, quienes se mostraron entusiasmados de compartir con los jóvenes estudiantes algunas de las tareas que se realizan en materia de preservación de piezas artísticas para su subsecuente exhibición y que no son muy conocidas por los visitantes.

“Queremos poner a disposición del público la belleza de las obras y colecciones que nos llegan”, explicó García Cortés, “hay que considerar la serie de leyes que las protegen, cuando se trata de piezas originales únicas, debemos determinar si son auténticas”, advirtió el responsable de las colecciones que posee el Cecut y quien es responsable de resguardar las piezas que en forma de préstamos enriquecen las exposiciones que ahí se exhiben.

García Cortés expuso el origen de las colecciones más importantes que México posee: “En el caso mexicano los museos iniciaron con los monolitos de las primeras civilizaciones encontrados en el periodo virreinal y durante el porfiriato se llevaron al Museo Nacional; con Vasconcelos surge el Instituto Nacional de Bellas Artes encargado de conservar el patrimonio artístico, mientras que Lázaro Cárdenas creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que resguarda los bienes arqueológicos”.

“El Cecut surge en 1982 como un museo sin colecciones, pero en la actualidad tenemos más de 600 piezas de artes visuales, fotografía, pintura, estandartes de artistas regionales, así como objetos históricos de la región”, explicó el experimentado funcionario.

García Cortés abundó: “En el arte popular tenemos más de 800 piezas, fuimos receptáculo de una colección del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares con la exposición Identidades Mexicanas, este museo cerró a principio de los 90 y la colección pasó a ser parte de nuestro acervo; desde entonces hemos estado sumando piezas de la familia Linares, como el Miguel Hidalgo de tamaño natural hecho de cartonería, y también tenemos a nuestro resguardo alrededor de 30 piezas de la Colección del Centro Nacional para la Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble” que, según explicó el responsable de Colecciones, formaron parte de la primera exposición grande de arte popular del México postrevolucionario en el centenario de la consumación de la Independencia auspiciada por el presidente Álvaro Obregón.

En su participación, Hilario de Jesús Hernández Piña detalló el protocolo de recepción de obra que realiza el Cecut previo a la colocación en salas y la consiguiente exhibición al público; “realizamos un dictamen de las piezas, verificamos el estado en que se encuentran, detectamos si hay alguna pieza delicada con fisuras o grietas y se notifican los detalles en caso de que requiera alguna restauración preventiva”.

“En la gran cantidad de obra que nos llega, sea en papel, óleo, acrílico, estructura o arte-objeto, tenemos la referencia de no intervenir más allá de lo necesario, o de lo que podamos restaurar, en todo caso, la conservación siempre será preventiva, no podemos quitar barnices o eliminar resanes, pues siempre debemos ser respetuosos de la pieza, como conservadores no podemos intervenirlas más de aquello que se requiera, esa es nuestra función, preservar y conservar”, explicó el restaurador y conservador.

“Regularmente tenemos siempre la obra colgada”, dijo Hernández Piña al referirse a las pinturas que se han exhibido en el Cecut, “las telas se dañan, se pudren, si les da mucho el sol o la luz se pueden dañar las piezas, los cambios de temperatura también la afectan, precisamente por eso se prohíbe tomar fotografías con flash, pues los cambios de luz son muy bruscos, toda vez que la intensidad ‘se come’ el color y la luz profunda hace que se vayan quemando la tela y el color”, apuntó el experto cuya trayectoria rebasa los 19 años como restaurador.

Al final de la charla los asistentes preguntaron sobre diversos tópicos y las respuestas de ambos conferencistas sirvieron para disipar sus dudas; la entrega de sendos reconocimientos firmados por el Mtro. Jesús Ruiz Barraza, rector del CUT Universidad, marcó el fin de esta participación.

Si desea conocer la programación de las actividades, favor de consultar los portales www.cecut.gob.mx, www.mexicoescultura.com o www.facebook.com/cecut.mx.