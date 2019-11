Emiliano Castro Vizcarra, un director versátil

Ciudad de México

El bajacaliforniano Emiliano Castro Vizcarra, un joven director y productor de cortometrajes, videoclips, comerciales y series va por la primera película de su carrera para el año próximo, luego de su exitoso cortometraje de ficción “2042”.

La cinta será filmada en Mexicali, Tijuana y quizás en algunas otras locaciones de Baja California.

El próximo 15, 16 y 17 de noviembre Emiliano ofrecerá un taller práctico en Mexicali en el Museo Sol del Niño y los días 22, 23 y 24 en el Centro Estatal de Artes en Tijuana (Ceart).

“Será un taller práctico, todos graban su corto con cámara de cine digital, cámaras que han hecho películas que se han ganado el Óscar”, dice en entrevista para GRUPO HEALY desde la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Empezaste muy joven, a los 18 años, ¿qué fue lo que detonó ese inicio en tu carrera?

Mi padre vivía en distintos lados de Estados Unidos, entonces viví como en seis lugares diferentes. Hago cortos desde que tenía 8 años. A los 15 años dije “creo que se puede vivir de esto”. Quise ser muchas cosas antes: Arquitecto, diseñador, pero me voy a los 18 años a Madrid, España seis meses a un diplomado; un curso porque mis padres querían que hiciera una licenciatura para hacer cine.

Mi objetivo era que mis padres me creyeran que quería hacer cine y dos, hacer un corto.

Estando en Madrid veo cómo se está quemando un edificio en un bar y siempre cargaba una cámara. Creo una historia a raíz de algo real, al día siguiente lo enseño y lo publican en televisión española y lo retoma (Joaquín) López Dóriga y mis padres me ven y dicen: “Sí quiere hacer cine”.

Me voy a Argentina, tenía 22 años y quería hacer una película, pero era muy ambiciosa: Había balazos, 100 niños, maquillaje, efectos especiales. Me dijeron haz un corto, me enfoqué en conseguir esta llave para hacer esta película y realicé un cortometraje. El guión lo hice con mi hermano, especialmente para festivales: “2042”.

¿Así te imaginabas tú el futuro? Veo que hay un tema de contaminación, apocalíptico en el corto “2042”.

La verdad es que sí le sigo teniendo mucho miedo a eso, más en ese entonces que fue hace como diez años que estuvo el tema de la influenza… le tengo mucho miedo a la tecnología, al calentamiento global. La gente lo sigue viendo y a cada rato me lo están mandando. En un festival de Nueva York cada año me felicitan y lo pasan.

Es un corto que no pierde vigencia, a pesar que fue hecho años atrás, ¿es difícil lograr esto?

Simplemente como está cambiando la tecnología, todo sucede en un celular, es difícil que siga vigente. Es el corto al revés, van pasando los años y se va entendiendo más. Fue un corto ambicioso y complicado por todo lo que incluyó.

¿Lo previste desde un inicio, desde que hacías el guión de este corto?

Se hizo especialmente para festivales y para demostrar que podía dirigir a 100 niños, una escena de acción, balazos, se hizo para eso.

Te defines como un director versátil, cuéntanos, ¿a qué te refieres cuando hablas de esta versatilidad en la dirección?

Uno cuando dice “quiero ser director” piensa en cine; siempre. No conozco un director que no quiera hacer cine. Yo siempre empecé haciendo cortos, a raíz de mi carrera me di cuenta que necesito varios componentes para hacer una película completa. En México se hacen 300 películas y solo a 10 les va bien. Ahora ya no es complicado hacer una película.

Una película tiene videoclips, comercial, documental, series, tiene todos estos componentes y dije: “Tengo que prepararme para ser un director completo”.

¿Cuáles son tus influencias a nivel internacional y nacional?

Los tres amigos para mí son una gran influencia, admirables los tres; su manera de ver la vida y como personas para crear lo que han creado, eso es una gran motivación para todos los mexicanos: Guillermo del Toro, (Alejandro González) “El Negro” Iñárritu y Alfonso Cuarón. Iñárritu para mí ha sido una pieza en toda mi carrera, en toda la etapa de mi carrera me ha dado un consejo: En el principio, en el medio y falta un tercero, antes de hacer una película.

¿Qué viene a futuro para ti?

El próximo año tenemos una película. Es una película con un poco de menos presupuesto como la que después queremos hacer al futuro. Es una historia de amor, es un romance-drama con dos actores de los mejores de México.

La idea es que los dos, tres, proyectos que tengo de película se graben en Baja California; Mexicali, Tijuana y creo importante que se grave allá, aparte que la historia es de ahí, los paisajes, los personajes son de Baja California. Hay mucho talento en Baja California. Es para el otro año.

Perfil

-Nombre: Emiliano Castro Vizcarra

-Origen: Mexicali, BC

-Edad: 34 años

Para saber

•A los 18 años dirigió su primer videoclip que lo llevó al primer lugar en MTV Latinoamérica. Ha dirigido video clips para Cristian Castro, Ha Ash, Alex Ubago, CNCO, Río Roma, Tren a Marte, Nikki Clan y muchos más.

•Ha ganado más de 20 premios, entre ellos mejor director y productor.

•Su primer cortometraje “2042” fue ganador de nueve pantallas de cristal, incluyendo mejor director, guion y mejor producción.

•Posee nominaciones y premios en festivales internacionales como Cannes (short film corner) New York, San Diego Film Festival, Morelia, Alicante, GIFF, Hong Kong, Short Short Mexico, RMUFF, HKIFF, entre otros.



•Castro Vizcarra dirigió 28 capítulos en series de TV para Disney/ ESPN protagonizada por Julio Bracho.

•Por largo tiempo fue encargado de dirigir múltiples campañas para la cadena de televisión ESPN, algunas de ellas: This is sport center, Mi Futbol Mexicano, Una cosas es Futbol.

•Ha dirigido más de 100 comerciales y ha sido ganador de premios internacionales por la realización de comerciales para marcas.