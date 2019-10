El cine de misterio llega al ICBC Tijuana con ‘El nombre de la rosa”

Un clásico del cine de misterio, “El nombre de la rosa”, protagonizada por Sean Connery, F. Murray Abraham, Christian Slater, Michael Lonsdale y Elya Baskin, será la cuarta película que se proyectará en el Cine Club del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) Representación Tijuana.

Este martes 22 de octubre a las 19:00 horas, el Gobierno del Estado a través del ICBC presenta esta cinta que se desarrolla en noviembre de 1327, cuando un maestro y su alumno llegan a una pequeña abadía benedictina del norte de Italia para resolver la muerte de un miniaturista en los muros de la abadía.

Una abadía de la Orden de San Benito del siglo XIV enclavada en el norte de la península itálica ha sido sacudida por un hecho inexplicable: uno de sus monjes ha muerto de una forma muy misteriosa.

Para investigar tan extraño suceso, deciden confiar en un fraile franciscano, fray Guillermo de Baskerville (Sean Connery), quien llega a la abadía acompañado de su joven discípulo, el también franciscano Adso de Melk (Christian Slater)

Su objetivo, una reunión entre la delegación del papa (entonces radicado en Aviñón, Francia) y los llamados «espirituales» de la recién nacida Orden franciscana, entre quienes se encuentra Ubertino da Casale.

No obstante y dados los acontecimientos, a su llegada Guillermo es requerido por el abad para que investigue el extraño suceso. Guillermo de Baskerville, antiguo inquisidor, posee inteligencia y perspicacia.

Es precisamente por pensadores de la época como Roger Bacon y Guillermo de Ockham, promotores de la ciencia y el razonamiento lógico como un don divino, que Guillermo de Baskerville va desentrañando los secretos que oculta la abadía.

“El nombre de la rosa” se proyectará este martes 22 de octubre en el Multiforo del ICBC Representación Tijuana a las 19:00 horas, la entrada es gratuita.

Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.

El Multiforo del ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Paseo Centenario #10151, Zona Río entre el Centro de Gobierno y Palacio Municipal.

Cine Club ICBC Tijuana

Ciclo: “Tiempos de Suspenso y Terror”

Película: “El nombre de la rosa” (The Name of the Rose)

Reparto: Sean Connery, F. Murray Abraham, Christian Slater, Michael Lonsdale, Elya Baskin.

Director: Jean-Jacques Annaud. Francia-Italia-Alemania, 1986. 131 minutos.

Fecha: 22 de octubre

Inicio: 19:00 horas

Admisión: Gratis