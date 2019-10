El Gran Silencio pone sabor a Entijuanarte

TIJUANA.- Ellos pertenecieron a la música urbana, pero en otra época, hoy en día El Gran Silencio sigue su camino, sin importar si están nominados o no, solo respetan el género y los estilos.



“Nunca hemos creído en etiquetas, cuando salió El Gran Silencio no sabían dónde acomodarnos, no veo a Balvin muy callejerones, más bien fresones, creemos si a nosotros nos cuadra sabemos respetar a los que se atreven aunque sea crear dos compases con un sonsonete”, dijo uno de sus integrantes.



Con 27 años de trayectoria, recalcaron qué hay que darle el valor a la música y no dejar que la mercadotecnia se apodere, ni pelear por si están nominados al Grammy o no.



“Los urbanos no necesitan Grammy para vender discos, así que no les extrañe viéndome con Maluma”, recalcaron.

Su tributo a José José

En 1998, El Gran Silencio formó parte del disco “El tributo” a José José al grabar “Lo que no fue no será”, un álbum que les favoreció porque no eran tan conocidos aún.



“Fue una buena plataforma para nosotros porque éramos desconocidos, ya habíamos rechazado tributos, pero somos muy fan de José José por medio de nuestros padres.



“En ese tiempo no era nuestra canción favorita, lo hicimos de forma independiente en Monterrey, y hasta la fecha no hemos podido quitar del repertorio, y estamos contentos de que muchas generaciones conoció la canción de José José y los fans de José conocieron al Gran Silencio”, indicaron.