Disertará Ana Clavel sobre arquetipos en el Cecut

Con una conferencia sobre “Arquetipos femeninos, masculinos y transgénero”, la escritora Ana Clavel inaugurará el ciclo Flor y Canto este jueves 5 de septiembre en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

Maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM, Ana Clavel es autora de los libros de cuentos “Fuera de escena” (1984), “Amorosos de atar” (1992), “Paraísos trémulos” (2002), del volumen de cuentos reunidos “Amor y otros suicidios” (2012) y del libro de minificciones “CorazoNadas” (2014).

Premio Nacional de Cuento “Gilberto Owen” 1991; medalla de Plata 2004 de la Société Académique “Arts-Sciences-Lettres” de Francia; sus novelas “Los deseos y su sombra” (2000) y “Cuerpo náufrago” (2005) han sido traducidos al inglés, y “El dibujante de sombras” (2009), al francés, mientras que su texto “Las violetas son flores del deseo” (2007, traducida al francés y al árabe) obtuvo el Premio de Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional.

Con “Las ninfas a veces sonríen” (2013, traducida al francés en 2015) obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2013, que en otras emisiones lo han recibido escritores como Hernán Lara Zavala, Mónica Lavín, Almudena Grandes, Álvaro Enrigue y Antonio Muñoz Molina.

Sus libros han dado origen a proyectos multimedia que conjuntan video, fotografía, instalación, intervención artística, performance y pueden consultarse en: anaclavel.com/multimedia.html

La prestigiada editorial Legenda Books de Reino Unido publicó el libro de Jane Lavery: The Art of Ana Clavel. Ghosts, Urinals, Dolls, Shadows, and Outlaw Desires (Oxford, 2015).

Ana Clavel también es autora del libro de ensayos “A la sombra de los deseos en flor. Ensayos sobre la fuerza metamórfica del deseo” (2008); en 2017 la editorial Alfaguara publicó su libro de ensayo “Territorio Lolita”, un estudio sobre el arquetipo y el estereotipo de la nínfula en la literatura, las artes y la cultura de nuestros días.

Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y su novela más reciente, “El amor es hambre” (2015), trata de una Caperucita contemporánea que va por los bosques de concreto, cargada con su canasta de deseos y apetitos.

Ana Clavel pronunciará su conferencia en el Cecut este jueves 5 de septiembre y al día siguiente, como parte del programa extramuros de la institución federal, la escritora desarrollará el tema “Cuerpos al acecho: deseo, sexualidad y género” en la Universidad de las Californias Internacional (UDCI) en punto de las 18:00 horas.

