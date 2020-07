Diez estados del país se suman al Circuito Arte y Migración

Tijuana, BC.-Con acciones conjuntas para consolidar y extender el Circuito Arte y Migración como política pública nacional, titulares de instancias de Cultura de 10 estados del país firmaron este jueves, el convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante el cual se establece un proceso de diálogo y reflexión crítica desde la creación artística y las expresiones interculturales que promuevan la exploración de las dimensiones sociales, artísticas y culturales que el fenómeno migratorio provoca en la diversidad cultural de México y su vínculo con Estados Unidos de América, y con otros países.

Esto ocurrió en el marco de la inauguración de la exposición virtual Construyendo puentes en época de muros. Arte chicano/mexicano de Los Ángeles a México, en su última etapa de circulación por el país, en conjunto con el Centro Cultural Tijuana (Cecut), AltaMed Health Services, el INBAL y la Secretaría de Cultura de México.

Cabe señalar que esta exposición itinerante también puso en el centro de reflexión, durante 2019, la riqueza de la cultura chicana que nace de las raíces y los vínculos que nos unen con Los Ángeles, luego de haber viajado por el Museo de Arte Carrillo Gil, Michoacán, Acapulco, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y ahora el Cecut, donde, debido a la emergencia sanitaria se decidió organizarla de manera resiliente, emigrando de lo presencial a la virtualidad.



A este significativo trabajo conjunto se sumaron los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas, los cuales, a través de sus respectivas Secretarías o Institutos de Cultura, tendrán la oportunidad de enriquecer diversos circuitos regionales y nacionales, desde la producción de sus propias comunidades artísticas en las disciplinas de literatura, teatro, danza música y artes visuales.



En la firma del convenio, realizada de manera virtual, atendiendo las medidas de sana distancia, participaron, por la Secretaría de Cultura federal, Lucina Jiménez, Directora General del INBAL; Claudia Santa Ana Zaldívar, Directora General del Instituto Cultural Aguascalientes; Ricardo Marcos González, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; Rodolfo Mauricio Leyva, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero; Claudio Méndez, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán; Karla Verónica Villacaña, Secretaria de las Culturas y las Artes de Oaxaca; Giovana Elizabeth Jaspersen, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco; Pedro Ochoa, Secretario de Cultura del Gobierno de Baja California, y Ana Sofía García, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila.



También firmaron el convenio Adriana Camarena, Directora General del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato; Alfonso Vázquez, Director General del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”; además de Vianka Santana, Directora del Centro Cultural Tijuana (Cecut), y Maribel Arteaga Garibay, Directora del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.



La suscripción del convenio fue atestiguada por el Director General de Promoción y Festivales Culturales, Pablo Raphael de la Madrid; la Subdirectora General de Bellas Artes, Mtra. Laura Ramírez Rasgado; la Subdirectora General de Patrimonio Artístico Inmueble, Arq. Dolores Martínez Orralde; Tatiana Cuevas, Directora del Museo de Arte Carrillo Gil.



Este convenio permitirá la colaboración entre México y otros países con alto flujo migratorio en actividades artísticas internacionales. Una muestra de este circuito es la exposición Origen y destino del fotógrafo Gerardo Suter, quien actualmente se encuentra en el Centro Cultural Clavijero en Morelia.



El arte como vaso comunicante de culturas



Como testigo de honor asistió Cástulo de la Rocha, CEO de AltaMed Health Services, y principal promotor del arte chicano en Estados Unidos, y quien comparte, con la Secretaría de Cultura federal y el Inbal, el impulso a este Circuito Arte y Migración, que incorpora a los estados firmantes que presentan mayor flujo migratorio entre su población, a la que llevarán acciones artísticas y culturales, como exposiciones, obras de teatro, danza, conciertos, lecturas y charlas en torno a obras literarias, en las cuales el eje rector sea la migración en el país.



“Durante casi dos años hemos utilizado el arte como una forma de recordar al público que la cultura es un vínculo que nos une. Y así lo hemos utilizado, como una oportunidad para reunirnos en salas o espacios en línea, como un trampolín para una discusión más amplia con potencial de transformarse en un cambio cultural”, expresó Don Cástulo de la Rocha al inaugurar la exposición virtual Construyendo puentes en época de muros. Arte chicano/mexicano de Los Ángeles a México que hace su última parada en el Centro Cultural Tijuana (Cecut).



Dio las gracias a la Secretaría de Cultura y al Inbal por la disposición para recibir esta muestra que, en principio, estaba planeada para presentarse solo en la Ciudad de México, pero que se transformó en itinerante con un recorrido en importantes recintos para acercarla a más público del país, con obras que documentan las vicisitudes cotidianas en territorio de la Unión Americana, como la protesta, la brutalidad policiaca, la complejidad del VIH, pero también los colores vibrantes del barrio y la riqueza de la cultura Chicano-Mexicana y que, en la situación actual contra el racismo a nivel global, “podemos ver más que nunca porqué el arte es un maestro importante”. Esperamos, concluyó, que pronto podamos seguir este diálogo en Los Ángeles, donde la salud y el arte van de la mano.

Arte y migración una realidad contemporánea



Por su parte, Lucina Jiménez agradeció a nombre de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; al activista mexicano chicano, Don Cástulo de la Rocha, y a su esposa, Zoila Escobar, por “caminar juntos todo un trayecto que nos ha permitido colocar el arte chicano y latino en un escenario en el cual había estado ausente prácticamente décadas”.



Destacó la oportunidad que ha dado esta colaboración con AltaMed, una entidad que trabaja en Los Ángeles por la salud de la población latina y chicana, para propiciar un diálogo horizontal y de hermanamiento, en el cual la migración es un signo vital contemporáneo, y que abre la posibilidad de una ruta continua de colaboración con nueve estados de la República en toda la diversidad que significan sus propios vínculos migratorios. Sin embargo, resaltó que pronto se sumarán otros estados a este convenio para abordar también la migración desde la frontera sur.



“Quiero destacar que, Construyendo puentes en tiempos de muros, ha sido algo más que una exposición, porque nos ha permitido fortalecer vínculos y reconocer diálogos en territorios transfronterizos de muchas partes del país, luego de iniciar el recorrido por Michoacán, estado donde el circuito de exhibición cobró vida el Día del Migrante en esa entidad. Es una muestra que forma parte de la visión del gobierno mexicano de contribuir a una nueva diplomacia cultural y al hermanamiento de nuestras culturas más allá de las fronteras“.



Resaltó, asimismo, que este trabajo de colaboración “ha sido el trazo hacia una política pública frente a la cual estamos respondiendo con la firma de un convenio que abre cauce a una colaboración horizontal desde la diversidad que cada estado puede plantear”.



Al reconocer la labor realizada por la Dra. Vianka Santana, Directora del Cecut, por asumir el reto y trabajar con AltaMed para generar esta exposición virtual y en la cual el INBAL fuese parte de esta complicidad, la Dra. Lucina Jiménez expresó: “No solo hemos transitado por tantos terrenos transfronterizos, sino que hoy con esta exposición virtual se rompe la frontera de la propia presencialidad, para convertirse en una muestra que dará la vuelta al mundo, dando evidencia de que el arte chicano o latino se han colocado del lado de la lucha por la hermandad, la identidad y la defensa de los derechos humanos de los pueblos.



Y agregó que “la Secretaría de Cultura y el INBAL no podían estar más satisfechos porque estamos trenzando manos y voluntades políticas ante el tema de arte y migración, de tal suerte que no estamos frente a la apertura de una exposición virtual, sino también de abrir el camino a un circuito que habrá de romper el sentido de la presencialidad para transitar en lo virtual desde cualquier disciplina artística”.



En palabras del curador de la exhibición, Julián Bermúdez, esta muestra reúne una selección multigeneracional de obras realizadas por 29 artistas chicanos y latinos del sureste de California, todos con orígenes mexicanos. La exposición analiza la manera en que los y las artistas exploran el carácter híbrido de su cultura, a través de cinco importantes temas: Diamantes rebeldes del sol, Imaginar el paraíso, Extranjeros en su propia casa, Trazando la identidad y Conducir con el guion.



Construyendo puentes permite reflexionar sobre cómo se percibe el arte chicano latino más allá de los límites de su geografía, así como la importancia de estas expresiones en la historia de la construcción identitaria de los exponentes y sus comunidades.



La muestra se conforma por 55 obras de los artistas: Roberto De La Rocha, Gilbert Magu Luján, Frank Romero, Patrick Martínez, Johnny Kmndz Rodríguez, José Ramírez, Enrique Castrejón, Judy Baca, Donna Deitch, Carlos Almaraz, Gil Garcetti, Ana Serrano, Shizu Saldamando, Gary Garay, Ramiro Gómez, Einar y Jamex de la Torre, Viviana Viva Paredes, Man One, Eloy Torrez, Patssi Valdez, Roberto Gil de Montes, Gronk, Yolanda González, Judithe Hernández, Linda Vallejo, Gabriela Ruiz Leather Papi, John Valadez y Leticia Maldonado.



En su ruta por el país, la exposición se ha presentado en el Museo de Arte Carrillo Gil (Ciudad de México), Centro Cultural Clavijero (Michoacán), Centro de las Artes (Nuevo León), Gran Galería del Centro Cultural Acapulco (Guerrero), Museo de los Pintores Oaxaqueños (Oaxaca) y en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (Jalisco), sumando cerca de 100 mil visitantes.



El Centro Cultural Tijuana es la última sede de la muestra y ante la contingencia sanitaria por el SARS-CoV2 (Covid-19) ha preparado una exposición virtual para que el público pueda visitarla desde sus hogares, a través del micrositio: http://cecut.gob.mx/exposiciones/micros/construyendo-puentes/.



