Deleita Alonso Moreno con gala musical

Del big band a la balada romántica fue el caminar musical que ofreció Alonso Moreno, en una presentación en la que lució su talento y simpatía ante un público que aplaudió su entrega.

El intérprete tijuanense salió al escenario a las 19:53 horas, para iniciar la gala musical con el tema “Moondance”, la cual se extendería por espacio de dos horas.

Esa noche de martes, la Sala de Espectáculos del Cecut lució a su máxima capacidad para escuchar al artista que se acompañó con más de 25 músicos y tres coristas.

Emocionado y muy entregado en cada una de sus interpretaciones, Moreno, se apoyó de una gran producción en escenografía y show de luces sincronizadas para lucir aún más su presentación.

“¡Cómo están!, buenas noches, es un verdadero placer que esta noche me acompañen, este es el tercer concierto que realizo aquí en el Cecut, en los últimos tres años, estamos de fiesta, grabando un disco y presentándoles algunas canciones nuevas”, compartió Alonso.

Precisamente “Lágrimas de soledad”, fue uno de los tema que estrenó esa noche, el cual incluirá en su álbum que estrenará los primeros meses del 2020, bajo la producción de Alejandro Jaen.

Ya más relajado y dueño del escenario, Alonso se lució con mayor soltura en cada una de sus interpretaciones, melodías que algunas fueron acompañadas por un ballet de cuatro chicas.

El escenario iluminado en tonalidades naranja y morado principalmente, realzaron la presencia del intérprete mientras entonaba “No soy el aire”, “Quizás, quizás, quizás”, y “Haven’t met you yet”. La jornada musical vivió tres momentos especiales, el primero, fue cuando Alonso cantó a dúo con Mackenzie Wrap el tema “I’ve have the world on a strng”.

Una segunda sorpresa fue cuando interpretó “Cuidado” y un popurrí de los grandes éxitos de José José que cantó a manera de homenaje para el “Príncipe de la canción”.

Y tercero y como broche de oro, fue cuando su papá subió al escenario para cantar junto a su hijo “Vamos a darnos tiempo”, llevándose el aplauso de los tijuanenses reunidos en el teatro del Cecut.

Las canciones

Moondance

Mack the knife

Corazón partío

Lágrimas de soledad

Qué será de ti

No soy el aire

Quizás, quizás, quizás

Haven’t met you yet

Un hombre busca una mujer

Sonríe a la vida

Me and Mrs Jones

I’ve have the world on a string

Cuidado

Dormida junto a mí

Such a night

Sácala a bailar

Can’t Take my eyes off you

September

Canta corazón

Popurrí de José José

Vamos a darnos tiempo

A detalle

Cantante:

Alonso Moreno Día: Martes 26 de nov Lugar: Teatro del Cecut Inició: 19:53 horas Terminó: 22:00 horas Músicos: Más de 25 Coros: 3