Cuarta edición del Kilómetro del Libro volverá al Cecut

Reunir un acervo considerable de libros que serán donados a dos escuelas primarias, es el objetivo del evento Kilómetro del Libro 2019, el cual se llevará a cabo este domingo 16 de junio de las 10:00 a las 18:00 horas en la explanada del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

El Kilómetro del Libro es un proyecto del Club Rotaract Tijuana Nueva Generación, formado por jóvenes entre 18 y 30 años, que se encarga de brindar servicio a la comunidad y es parte de la familia de Rotary International; con esta actividad busca promover la lectura en los niños y para ello convoca a la comunidad de Tijuana, empresas, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales o entes públicos a donar libros de literatura infantil.

“Estos libros pueden ser en inglés o español, aptos para niños de primaria de 6 a 12 años; no deben ser libros de texto gratuitos, aquellos que se entregan en las escuelas públicas y pedimos que, aunque sean usados, no se encuentren en mal estado” explicó Andrés Trigueros, coordinador general de Kilometro del Libro 2019, en conferencia de prensa.

Jaime Ramírez, coordinador de Logística del evento, explicó: “Nuestro récord han sido mil 298 metros y en esta edición decidimos sumar esfuerzos con otras instituciones, como el Colectivo Kybernus Baja California, que va a rehabilitar la biblioteca de la escuela Bandera Nacional que la semana pasada sufrió un robo”; a esta escuela se sumará la Primaria Ignacio Roel que recibirá la mitad del acervo que se logre reunir este domingo.

Kybernus es un colectivo que tiene como propósito establecer en cada estado del país un sistema para la detección, formación e impulso de liderazgos políticos y sociales comprometidos con el fortalecimiento de una democracia liberal en México que se sustente en el respeto a las libertades individuales, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades a la población.

En su cuarta edición el Kilómetro del Libro contará con algunas actividades paralelas, como oferta gastronómica, concursos y talleres, con la idea de estimular un ambiente familiar y que entusiasme a la comunidad tijuanense a participar con donaciones de libros.

Según el Inegi, la mitad de la población en edad escolar aseguró que sus padres o tutores no tenían el hábito de leer por lo cual no se estimuló su interés por la lectura. En México 7 de cada 10 personas asegura que sus padres o tutores no tenían la costumbre de leerles algún texto en la infancia y 3 de cada 10 no fueron incentivados a leer porque sus familias no solían llevarlos a bibliotecas o librerías, de acuerdo con datos recabados en 2016.

“Las principales causas de escasa lectura es que no se fomenta en casa y las escuelas no pueden proveerle un libro a cada alumno”, aseguró Darío Torres, presidente del Club Rotaract Tijuana Nueva Generación, quien señaló que las escuelas son un espacio que podría impulsar la lectura de la niñez tijuanense, aunque los acervos que han conseguido en pasadas ediciones también han sido destinados a casas hogar y al área infantil del Hospital General.

El estímulo para la lectura, según el Inegi, “provino mayormente de las escuelas. Dos de cada 10 (16.0%) personas recibió incentivos y actividades que fomentaban su hábito de leer en su trayectoria académica. Mientras que sólo 7.0% de la población tenía este tipo de estímulos en casa”, realidad que impulsa a los jóvenes de Club Rotaract Tijuana Nueva Generación a la donación de libros, ya que tiene como propósito “ofrecer una oportunidad a hombres y mujeres jóvenes para aumentar los conocimientos y condiciones que les ayuden en su desarrollo personal, y los impulsen a buscar una solución para las necesidades físicas y sociales de sus comunidades”.

