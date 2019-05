Cosecha Leidi un nuevo logro

“Cannes es un monstruo, es mucha felicidad, la primera vez que fui (‘Las elegidas’, 2015), dije: Tengo que regresar en algún momento de mi vida.

“No me imaginé que iba a ser con Gael, no me imaginé que sería con un proyecto tan bonito, para mí es algo que me llena”, expresó Leidi Gutiérrez.

Ese es el pensamiento de la actriz que da vida a Sugehili en “Chicuarotes”, cinta que dirige de Gael García Bernal, la cual se estrenará en México el viernes 28 de junio.

Con 22 años de edad, originaria de Hidalgo, pero con residencia en Tijuana desde hace 17 años, la joven actriz comparte la felicidad de estar en esta posición en la pantalla grande, donde los nuevos rostros están sobresaliendo.

“Es algo que llegó a mi hace un año y medio, estoy muy contenta, muy feliz porque es una historia muy bonita que está retratando un problema social que no solo es de México”, comentó.

La historia narra la vida de dos amigos, “El Cagalera” y “El Moloteco”, dos chicos que buscan desesperadamente salir de una situación y de su pueblo natal.

La travesía inicia cuando un amigo de ellos les habla de la posibilidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas, para lo cual idean distintas formas de juntar el dinero y poderse ir junto con Sugehili, la novia de “El Cagalera”.

“Es una chica que vive con su papá, su mamá no es parte de su vida, falleció, entonces esta falta de una figura materna, de amor de alguna forma hace que tome decisiones equivocadas”, contó.

“Que un poquito de amor que le da otra persona, que no está como bien las cosas que hace, hace que ella se deslumbre y haga cosas que no debe hacer”, explicó

En este proyecto participan también Benny Emmanuel, Daniel Giménez Cacho y Dolores Heredia, con la batuta de García Bernal.

“Gael aparte de ser director es un actor, y un muy buen actor, es más fácil, es cómodo cuando de repente hay alguna indicación que ocupa darnos, deja de ser director para ser actor, como actor nos comprende y nos ayuda”, dijo sobre su director.

En esta travesía el nombre de Luis Rosales, director de casting de “Roma” y “Las elegidas”, ha sido fundamental para la carrera de Gutiérrez.

“Estoy muy feliz porque definitivamente tiene esas ganas de ayudar de que el cine crezca y con esta ayuda que nos está dando estoy muy contenta”, puntualizó.

“Chicuarotes” tuvo hace una semana la proyección especial dentro de la Selección Oficial del festival de Cannes, pero en el apartado Fuera de Competencia–Funciones Especiales, algo que celebra Gutiérrez.

Chicuarotes

Cinta que dirige Gael García Bernal

Se estrena en México el 28 de junio

Para saber

La historia narra la vida de dos amigos, “El Cagalera” y “El Moloteco”, dos chicos que buscan desesperadamente salir de una situación y de su pueblo natal

A detalle

Leidi Gutiérrez

Actriz

22 años

Chicuarotes

Interpreta: Sugehili