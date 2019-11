Conserva ‘El complot mongol’ plena vigencia, señalan en el Cecut

A pesar de los 50 años transcurridos desde su publicación en 1969, “El complot mongol” es una novela “de rabiosa actualidad, sobre todo porque la política sigue siendo muy gansteril”, aseguró Ricardo Peláez, autor de las ilustraciones de la adaptación gráfica del célebre relato de Rafael Bernal, cuyo guión escribió Luis Humberto Crosthwaite.

Durante su participación en el Encuentro Literario Norte 32º que se lleva a cabo en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, Peláez y Crosthwaite destacaron las cualidades de “El complot mongol” que, según reconoció el narrador tijuanense, no solo es uno de sus libros de cabecera, sino uno de los que más lo ha influido en su manera de escribir.

Se trata, además, de un proyecto que propuso inicialmente al Cecut, que en principio se interesó en publicar esta adaptación gráfica de la novela de Bernal, pero una serie de contratiempos retrasó el proyecto hasta su aparición en 2017 en una coedición de Joaquín Mortiz y el Fondo de Cultura Económica, explicaron Crosthwaite y Peláez.

Más allá de la historia que narra, el mayor mérito de Bernal es la construcción del detective Filiberto García, “uno de los grandes personajes de la literatura mexicana”, sostuvo Crosthwaite al señalar que está a la altura de Sam Spade de Dashiell Hammett y Philip Marlowe de Raymund Chandler, con el añadido de que Bernal hizo a su personaje “magistralmente mexicano y, por tanto, más duro y despiadado”.

Es un tipo rudo, cínico, misógino, desalmado, precisó el autor de “Idos de la mente”, “un matón caballeroso, un asesino elegante”, acotó Peláez, quien explicó que detrás de esa actitud fiera se oculta un hombre emocionalmente débil, cuya relación con las mujeres traza una historia de humillaciones y desprecio que hacen de él un individuo inseguro en su trato con el género femenino, de allí que sea la propia Marthita, otro personaje magistral dela novela, la que tome la iniciativa en su relación con el detective que, sin embargo, no puede superar su condición de malquerido.

“En los tres días que dura la historia que narra la novela, vemos a un hombre que busca llenar un vacío afectivo con la cercanía de Marthita, pero que en el momento decisivo no puede dar el siguiente paso”, añadió Peláez.

Crosthwaite apuntó a su vez que “El complot mongol” sin ser una novela humorística tiene, sin embargo, mucho humor y ese es otro de los méritos de esta novela que sigue viva en los catálogos de las editoriales, lo que resulta excepcional en México. En efecto, asintió Peláez al referir que se trata de un libro que se debe a sus lectores, en el sentido de que se sigue editando porque lo siguen demandando los lectores.

En su momento, la novela de Rafael Bernal pasó inadvertida, en parte porque su autor no pertenecía a los cenáculos literarios de la época y no fue sino hasta años después que la novela fue reconocida como la gran fundadora del género negro en México, el cual, en opinión de Peláez, es el que más aproxima el poder con el crimen.

Puntualizó que Bernal era un diplomático y no propiamente un escritor, aún más, “El complot mongol” es su única incursión en el género negro, de modo que tal vez se consideró que un narrador ajeno al establishment literario no pudiera producir un libro que hace un tajo de carnicero en el sistema político mexicano.

De allí que “El complot mongol” no solo no solo no haya perdido vigencia, a 50 años de su publicación, sino que se consolida aún en el presente, consideró finalmente el autor de “El gran Pretender”.

El Encuentro Literario Norte 32º continúa este sábado en el Cecut, donde a las 11:40 horas se dará a conocer al ganador del Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras/Border of Words, y se llevará a cabo la presentación del libro “El vendedor de silencio” de Enrique Serna, a las 20:00 horas, entre varias actividades más.

