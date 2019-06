Con la película ‘Papá por siempre’ inicia el cine club de junio en ICBC

Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Sean Penn, Michel Pfeiffe, Ewan McGRegor y Will Smith son los actores que estelarizan las películas de junio en el Cine Club del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) Representación Tijuana.

En este mes que inicia, el ICBC festeja a los patriarcas de la familia ofreciendo cuatro interesantes cintas todas con entrada gratis, “Papá Por Siempre” (Mrs. Doubtfire), “Yo soy Sam” (I Am Sam), “El Gran Pez” (Big Fish) y “En Busca de la Felicidad” (The Pursuit Of Happyness).

La primera proyección será este martes 4 de junio a las 19:00 horas, “Papá por Siempre” (Mrs. Doubtfire), un film cómico de 1993 dirigida por Chris Columbus basada en la novela Alias Madame Doubtfire de Anne Fine y protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan.

Daniel Hillard es padre y esposo, sus hijos lo consideran un padre maravilloso, pero su mujer está cansada de que se comporte como si también él fuera un niño. Tras un accidentado divorcio, aunque lucha con todas sus fuerzas para conseguir la custodia de los niños, el juez no se la concede.

Decide entonces hacerse pasar por una señora mayor para poder ser, al menos, la niñera de sus hijos, una película que garantiza muchas risas, pero también un positivo mensaje.

La cinta cosechó elogios de la crítica y de la audiencia en general., terminó ganando un Óscar y dos Globos de Oro, además consolidó más la carrera de Robin Williams. Un film que podrás disfrutar gratuitamente con toda la familia este martes 4 de junio a las 19:00 horas en el Multiforo del ICBC Representación Tijuana.

El Cine Club tiene programado para el 11 de junio “Yo Soy Sam” (I Am Sam), se continuará con “El Gran Pez” (Big Fish) el día 18 y “En Busca De La Felicidad” (The Pursuit Of Happyness) para el 25.

Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.

El Multiforo del ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Paseo Centenario #10151, Zona Río entre el Centro de Gobierno y Palacio Municipal.

