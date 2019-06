Con “Chicuarotes” inició en el Cecut el Baja California Film Festival

TIJUANA.- Benny Emmanuel, Leidi Gutiérrez y Gabriel Carbajal, quienes integran el elenco de “Chicuarotes”, se presentaron este martes 18 de junio ante la prensa bajacaliforniana para hablar de los pormenores de la segunda cinta que dirige Gael García Bernal, en el marco del Baja California International Film Festival que tiene como sede la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

Con la premier en Tijuana de esta película, que llegará a salas comerciales hacia finales de este mes, y la conferencia de prensa correspondiente, dio inicio este festival de cine que continuará hasta el martes 25 de junio, con actividades en diversas sedes de la ciudad.

“Más allá de la pobreza como tal, esta historia [‘Chuicuarotes’] tiene que ver con un desencuentro social; mi personaje no se halla en el entorno en el que vive, porque ahí predomina la violencia, y quiere dinero para salir desesperadamente de ahí”, explicó Benny Emmanuel quien interpreta en la película al adolescente Cagalera.

“Puede ser un tipo al que odias desde el primer minuto”, admitió el joven actor, “de modo que el reto actoral fue recrear esa situación de violencia que se vive y respira a diario en cualquier parte del mundo”.

Situada en el sur de la Ciudad de México, esta segunda incursión de Gael García en la dirección cinematográfica retrata la vida cotidiana en un barrio marginal y caótico, propio de las grandes ciudades, un elemento que la capital y Tijuana afrontan; al respecto, la joven actriz Leidi Gutiérrez, quien interpreta a la también adolescente Sughelli, refirió: “El tema te da para sentirte identificado, el tema es universal, pasa en México y en España, donde nos comentaron que les recordaba un lugar de Madrid, pero al final la película te da un poco de esperanza”.

“Mi papel fue un poco más sencillo, me identifico con él porque es muy inocente, y tiene que seguir a Cagalera aunque tome malas decisiones porque no tiene a nadie más”, dijo a su vez Gabriel Carbajal, quien interpreta el papel de Moloteco. “Cuando yo tenía problemas en la filmación, Gael se salía de su papel de director e interactuaba con nosotros, nos ayudaba a resolver la escena, hacíamos una escena por diversión que a veces salía mejor y fluía, jugábamos a ser actores en un set de verdad”, reveló el novel actor.

“Gael es un tipo empático, para todos fue un honor trabajar con él, entiende muy bien cómo funciona un set por los años que tiene trabajando en el cine; si necesitaba hacer un ajuste o algo de nosotros se nos acercaba para orientar el trabajo; maneja muy bien esos códigos actorales, esto lo hace un director sensible y empático, todos queríamos contar la misma historia, y está tan bien escrito el guion de Augusto Mendoza que no había necesidad de improvisar”, apuntó Benny Emmanuel al preguntársele por la dirección del largometraje, que fue exhibido en el reciente Festival de Cannes fuera de competencia, pero teniendo a García Bernal como único director mexicano seleccionado para esta edición del certamen francés.

Ante la pregunta obligada por su ciudad de origen, Leidi Gutiérrez respondió de forma afable: “Personalmente creo en mi personaje, sabemos que hace unos años en este tipo de proyectos no volteaban a ver a Tijuana, creo que ahora se están abriendo puertas, están volteando a vernos como actrices y actores, estoy muy feliz y orgullosa de ser de Tijuana”, aclaró la joven actriz.

Si desea conocer la programación de nuestras actividades, favor de consultar los portales: www.cecut.gob.mx, www.mexicoescultura.com o www.facebook.com/cecut.mx.