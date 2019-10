Celebrará Cecut 37 aniversario con orquesta Van Van de Cuba

El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, está de fiesta con motivo de su 37 aniversario y para celebrarlo la famosa orquesta cubana Van Van, uno de los máximos exponentes de la cultura musical de la isla, ofrecerá un concierto masivo con entrada libre.

La cita es el sábado 19 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en la explanada del Cecut, donde varias bandas musicales calentarán el ambiente previo a la presentación de la mítica orquesta cubana fundada en 1969.

El concierto de festejo se llevará a cabo un día antes de la fecha exacta en que el Centro Cultural Tijuana cumple 37 años de haber sido inaugurado, el 20 de octubre de 1982, acontecimiento que se conmemorará con esta audición.

A lo largo de los últimos 50 años, los Van Van han puesto a bailar a todo el pueblo de Cuba y a miles de personas en el mundo entero, desde que fue creada por el bajista Juan Formell, quien se mantuvo al frente de la banda hasta su fallecimiento en 2014.

Entre sus éxitos más memorables se incluyen temas como “Te traigo”, “Chirrín chirrán”, “Llegué, llegué”, “Que no, que no”, “El baile del buey cansao”, “Por encima del nivel”, “La Habana no aguanta más”, “Anda ven y muévete”, “Artesanos del espacio”, “La titimanía” y “El negro no tiene ná”.

Fuera de su país, la mítica orquesta cubana alcanzó uno de sus momentos de consagración al recibir el Grammy Latino en el año 2000 por su disco “Llegó Van Van”, que terminó por proyectarlos al firmamento mundial.

A lo largo de su trayectoria, la orquesta cubana ha grabado una treintena de discos, desde “Los Van Van volumen I”, grabado en 1969, hasta “El Legado” de 2018, y en todos ellos ha dejado constancia de su maestría en la interpretación del “songo”, nombre con que se conoce en su país el ritmo que caracteriza a la agrupación. El “songo” se basa en el tradicional Son cubano fusionado con ritmos caribeños, jazz y rock.

Además, la orquesta ha desempeñado un papel renovador de la música de su país, mediante la incorporación de ritmos más contemporáneos y el empleo de instrumentos como el sintetizador y otros.

En Cuba, Juan Formell, el fundador de la legendaria orquesta, es considerado un referente de la música popular de las décadas de los 70 y 80, que continuó la evolución en la isla del Son, el género musical cubano por excelencia.

Desde sus inicios, los Van Van sumó la presencia de bailadores que acompañan con sus rítmicos movimientos las letras llenas de la picaresca, la ironía, el costumbrismo y la crónica de lo cotidiano, propios de la cultura cubana.

Por lo demás, el “songo”, el ritmo popularizado por los Van Van, si bien tiene elementos comunes, se considera aparte de la salsa, variante que resultó en Estados Unidos de la fusión de músicos cubanos exiliados con sus colegas puertorriqueños, dominicanos y de otros países de la Cuenca del Caribe, según han documentado los cronistas cubanos.

El resultado es una potente fusión musical que en poder de los Van Van promete poner a bailar a todos los que acudan el sábado 19 de octubre a la explanada del Cecut para festejar los 37 años de la institución cultural.

Para conocer el resto de las actividades puede consultar www.cecut.gob.mx, www.mexicoescultura.com o www.facebook.com/cecut.mx.