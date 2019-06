Cautiva concierto de cámara del Cuarteto Virá en el Cecut

El Cuarteto Virá hizo gala de tal armonía durante su concierto Viena Porteña, ofrecido este sábado 22 de junio en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, que el público disfrutó a partes iguales piezas de Beethoven y Piazzola.

Integrado por Apolo Pachinski, en el primer violín; Raúl Mendoza, en el segundo violín; Mauricio Prieto, en la viola, y Victoria Getman, en el violoncello, el Cuarteto Virá transitó sin ninguna dificultad entre el autor germano y el compositor porteño del siglo XX en un concierto que será recordado por su alto nivel de calidad.

Alrededor de un centenar de personas disfrutaron este recital de música clásica a cuatro cuerdas, ofrecido por los jovenes integrantes del Cuarteto Virá en el Cecut.

Los músicos lograron fusionar en un solo concierto la elegancia de las obras del alemán Ludwig V. Beethoven y la potencia rítmica del compositor argentino Astor Piazzolla, alcanzando tal nivel de coherencia entre ambos, que la mayoría del público no logró percibir el cambio en la interpretación entre los dos compositores.

De la sobria elegancia del Cuarteto No. 5 en La Mayor, Op. 18, de Beethoven, el cuarteto de cuerdas pasó al “sentimiento triste hecho baile”, como definía el tango Enrique Santos Discépolo, para ejecutar con soltura "Four for Tango", “Adiós Nonino" y "María de Buenos Aires", de Astor Piazzolla (esta última en arreglo de Raúl Mendoza)

Surgido en 2012 Tijuana con el propósito expreso de formar nuevos públicos para la música de cámara, durante su presentación en el Cecut el Cuarteto Virá cumplió a plenitud su cometido alcanzando un nivel de ejecución que no solo atrapó la atención del público, sino que lo hizo disfrutar cada una de las piezas que interpretó.

Conforme avanzaba el concierto, las melodías eran cada vez más rítmicas, ocasionando que se generara un ambiente progresivamente más profundo entre el público, que permaneció atento a todo cuanto acontecía en el escenario y al final estalló en sonoros aplausos y muestras de felicitación al joven cuarteto.

