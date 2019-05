Benito Taibo, un escritor que atrapa: IMAC

“En las líneas de los libros hay universos enteros”, afirmó Benito Taibo, escritor, periodista y poeta, a un grupo de 90 jóvenes de la Policía Juvenil unidad Presa Rural que acudieron a conocerle la mañana del sábado 25 de mayo.

Sentados en las escalinatas principales de la secundaria No. 46, ubicada en Lomas del Refugio en la Zona Este de Tijuana, los muchachos escucharon con atención las anécdotas de cómo el director de Radio UNAM y apasionado promotor de la lectura llegó al mundo de las letras.

Consistió en una amena charla que capturó de inmediato la atención de los jóvenes y que no se perdió a pesar del sonido de camiones de carga y el concreto taladrado de una construcción vecina.

Taibo les contó sobre Gaby, la chica por la que de adolescente babeaba, mientas ella babeaba por un jugador de básquetbol, y de cómo a pesar de considerarse un noño, un raro, la conquistó declamándole al oído un poema del español Rafael Alberti.

“Ser raro es chido. Los que somos raros somos diferentes y vemos las cosas de manera diferente y esto hace que nuestras posibilidades se expandan enormemente”, dijo mientras su auditorio recibía a carcajadas la definición.

Las palabras tienen un embrujo, un poder que es capaz de cambiar la vida, de mostrar mundos inimaginables, enfatizó.

“La literatura vino a salvarme la vida, me trajo las mejores cosas que he tenido, las mejores experiencias, la oportunidad de estar hoy aquí. Si no fuera un lector-escritor no podría mirarlos a la cara y estar hoy hablando sobre esto. También me trajo a la mujer de mi vida”, añadió.

¿Cómo llega la inspiración? ¿cuáles son sus libros preferidos? Y dudas sobre su profesión, fueron algunos de los cuestionamientos que animosamente le hicieron los jóvenes.

El encuentro fue aderezado con una lectura de su libro Persona Normal, que cuenta la historia de un niño de 12 años, cuya vida es todo menos normal.

Taibo encontró en Juan Adrián Delgado Ruiz, un joven integrante de la Policía Juvenil, el cómplice perfecto para contar a dos voces fragmentos de esta obra.

La exitosa presentación concluyó con la propuesta de los líderes de la unidad Presa Rural de formar un círculo de lectura y de tener como primer título esta pieza.

El autor, para concluir, se dijo satisfecho con la participación de los jóvenes y contento de formar parte del proyecto Quien lee, puede, programa con el que el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana (IMAC) acercó la Feria del Libro Tijuana 2019 a sedes alternas.

