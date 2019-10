Bárbara Jacobs presenta autobiografía literaria en el Cecut

Un viaje anecdótico por la literatura latinoamericana contiene el libro “Rumbo al exilio final” que la escritora Bárbara Jacobs presentó este viernes 18 de octubre en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

La presentación de este texto que contiene parte de la autobiografía intelectual de la autora se enmarcó en la celebración del 37 aniversario del Cecut, y correspondió a la catedrática de la UABC Guadalupe Bejarle acompañar a la escritora en una charla en que las vivencias fueron la materia prima para contactar al público.

“Quiero hacer un recorrido amoroso de la literatura hispanoamericana a través de la narración, la conversación de la experiencia vivida y la riqueza de memoria de la escritora Bárbara Jacobs, sin dejar de lado la belleza de la prosa de la autora”, expresó Bejarle, quien ostenta el grado de Bachelière es Arts en letras francesas y en lingüística hispánica por la Universidad Laval, en Quebec, Canadá.

La autora acompañada de Vianka R. Santana y la catedrática Guadalupe Bejarle.

Luego de agradecer la invitación a conocer y presentarse en el Cecut, hecha por su directora general, Vianka R. Santana, la escritora Bárbara Jacobs recordó que había estado en Tijuana, acompañando a su esposo Augusto Monterroso en 1988, “así fue como conocí el mundo y la vida literaria, el que tenía que enfrentarse a todo era él, yo solo escribía”.

Luego de esa introducción, la autora de “Rumbo al exilio final” pasó a compartir las anécdotas de su camino hacia el quehacer literario, empezando por su costumbre de escribir un diario desde su más tierna infancia, época en que sus lazos con la cultura mexicana habrían de fortalecerse: “Mi amiga de primaria y de toda la vida, hasta que murió, Patricia O’Gorman Gurza, vivía en una casa que me encantaba visitar, por la biblioteca de su papá, don Tomás, un notario, hermano del historiador Edmundo O’Gorman y del pintor Juan O’Gorman.

Jacobs compartió con el público tijuanense una vivencia secreta: “Margo Glantz me ha prohibido contar esta historia, fui hasta la torre de Rectoría de la UNAM al taller de Literatura que ella daba y entre los invitados estaba Gabriel Zaid, quien esa noche me trató muy mal, me mandó al psicoanálisis, al leer mis textos”.

La autora no escatima en su libro, y así lo hizo también en su presentación, rememorar situaciones asociadas siempre a las grandes plumas de América Latina: “En una ocasión mi mamá organizó una comida a mi esposo Augusto Monterroso, mi Nana Celia reconoció a Gabriel García Márquez, corrió a su cuarto y regresó agitada con un ejemplar de ‘Cien años de soledad’ en la mano para que él se lo firmara”, relató.

Barbara Jacobs no omitió hablar de sus dos compañeros, influencias poderosas en su vida: “Los dos hombres con los que he vivido, Augusto Monterroso, de quien soy viuda, y Vicente Rojo, con quien vivo desde que Monterroso murió, han sido y son, quienes me liberaron a mí del secuestro en el que estaba atrapada. Monterroso me llevó al mundo, a través de los libros, de los viajes, de su amplia, inagotable, sociabilidad, y Vicente propició que yo fuera al mundo por mí misma”.

Carlos Monsiváis, Julio Cortázar, Alberto Ruy Sánchez, Elena Poniatowska, el ex rector de la UNAM, doctor José Narro Robles; Carlos Payán, Carlos Pellicer, Fernando Macotela, Federico Reyes Heroles, son solo algunos de los nombres que a lo largo de su libro, Jacobs dedica recuerdos sensibles por el momento en que tocaron su vida.

Finalmente, la escritora reveló que el título, “Rumbo al exilio final”, hace referencia a un momento de abrumadora introspección, fruto de enfrentar un padecimiento físico que le mantuvo postrada por largo tiempo, “me puse a preparar para morir”.

“Hay una fiesta de homenaje al libro en el día de Shakespeare y Cervantes en Guadalajara, entonces para esa ocasión escribí este libro que ese mismo día se regaló y se agotó; esa fue la primera versión y esta es la segunda edición, esa primera vez estaba muy consciente de que iba a morir y rápidamente la escribí”, confesó la autora.

