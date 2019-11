Ángela ya está en semifinales de La voz kids

Emocionada y muy contenta está Ángela Martínez, por seguir adelante en "La Voz Kids", este domingo avanzó a la etapa de semifinal del reality musical de Televisa.

La pequeña de 9 años, originaria de Tijuana, se enfrentó en la batalla a Daniela y Lirian Escárcega de Sonora y Gael López de Guanajuato, juntos interpretaron "Tatuajes" tema de Joan Sebastian.

"Me emocioné mucho, mis compañeros también le echaron muchas ganas, y gracias a Dios, a mi familia y a mis fans que me apoyaron, pero sobre todo a mi coach Carlos Rivera qué me eligió", compartió Ángela en entrevista vía telefónica.

Para lograr su objetivo, la tijuanense, mencionó que se esmeró en aprenderse el tema y ponerle mucha atención a sus coaches Manuel y Julián Turizo, así como a Carlos Rivera para lograr lucir su voz.

"Fueron como cinco días los que estuvimos ensayando junto con mis compañeros de batalla, muy poco nos equivocamos en los ensayos, la verdad todos disfrutamos este reto musical", contó.

Ángela Martínez se le da muy natural el estilo regional mexicano, pero también se adapta bien en cualquier género, pues se considera una cantante versátil.

"A mi me gusta cantar en cualquier estilo, no se que canción me irán a poner en la semifinal, me enfrentaré a otro compañero, él cantará su canción y yo la mía, y la decisión la tomará nuestro coach para ser el finalista", indicó.

Para saber

Ángela Martínez integró el trío junto a Daniela y Lirian Escárcega (Caborca, Sonora), y Gael López (Silao, Guanajuato), juntos interpretaron “Tatuajes” y, tras la deliberación de su coach, Ángela se coronó triunfadora en este etapa.

A detalle

Nombre: Ángela Martínez

Edad: 9 años

Origen: Tijuana, BC

Proyecto: La Voz Kids

Coach: Carlos Rivera

Co Coach: Manuel y Julián Turizo