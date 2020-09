Yalitza es imagen de Dior

HERMOSILLO, SON.- Yalitza Aparicio vuelve a acaparar las miradas del mundo de la moda y el glamour, la protagonista de “Roma” acaba de convertirse en la nueva imagen de Dior.

La oriunda de Oaxaca dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde anunció su nueva alianza con la campaña #diorstandswithwomen de la prestigiosa marca francesa de perfumes y moda, donde se busca darle visibilidad a las mujeres empoderadas de la actualidad.

En su publicación en Instagram, Yalitza se deja ver con un suéter color negro, camisa de cuello y un hermoso peinado en ondas caídas. Junto a la fotografía, hay un mensaje en tercera persona refiriéndose a Yalitza y la razón por la cual fue considerada para la campaña de Dior.

“Para Yalitza, se trata de hacerle llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que negar nuestros orígenes, no tenemos que negar quiénes somos para ser aceptados en la sociedad porque simplemente la sociedad también se debe de adaptar a esta diversidad que tenemos”, cita el mensaje.

“Para mí ser mujer significa ser fuerte, tener la cabeza siempre en alto porque te digna lo que te digan, debes estar segura de lo que eres capaz y también significa resistencia a todo lo que te tengas que enfrentar”, dice Yalitza.

En otra publicación, Yalitza figura en un video donde habla en español y cuenta las razones por la cual lucha contra la discriminación, además de mostrarse orgullosa de sus raíces étnicas.

En este nuevo proyecto, Yalitza compartirá foro con icónicas mujeres como Charlize Theron y Cara Delevigne, quienes también forman parte de la iniciativa #diorstandswithwomen.

Yalitza hizo historia en 2019 al convertirse en la primera mujer de origen indígena en ser nominada al Óscar a “Mejor Actriz”, además de ser la segunda mexicana en llegar a dicha categoría luego de Salma Hayek con “Frida” en 2004.

Aunque la famosa no ha vuelto a participar en proyectos actorales, se mantiene como activista contra el clasismo y racismo que sufren las personas de origen indígena. Actualmente es Embajadora de la Buena Voluntad de la UNESCO.

Esta no es la primera incursión de Yalitza en el mundo de la moda, pues ya ha protagonizado portadas de revistas y medios internacionales como Vanity Fair, Vogue, The Hollywood Reporter, The Wrap, ¡Hola!, W Magazine, Quién y más.